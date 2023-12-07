Prizma Galeri, Zafer Malkoç solo sergisine ev sahipliği yaptı

’’Otomatizmin İzinde Zafer Malkoç’un Serüveni’’ başlıklı Zafer Malkoç solo sergisi, Prizma Galeri’nde sanatseverlerle buluştu.

Prizma Galeri, “Otomatizmin İzinde Zafer Malkoç’un Serüveni” başlıklı Zafer Malkoç solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Tuvallerine sadelik ve tesadüfi unsurları işleyen Malkoç’un eserleri sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde Prizma Galeri’nde açılan Malkoç solo sergisi 15.12.2023 tarihine kadar Kadıköy’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Serginin kendisi için önemini vurgulayan Galeri sahibi Özgür Sönmez, “Bu güzel serginin benim için önemi bir hayli fazla açıkçası. Çok değerli sanatçımız Zafer Malkoç’un eserleriyle, galerimiz adına gerçekleştirdiğimiz ilk solo sergi olması bunu bizler için daha da anlamlı kıldı. Ortak bir heyecanın paydaşları olmak gerek çalışanlarımızla, gerek sanatsever ziyaretçilerimizle keyifli bir açılış yapmamızı sağladı. Zafer Malkoç ve eserlerini, sanat piyasasında uzun zamandan beri beğenerek takip ediyoruz ama elverişli şartlar her iki taraf için de sağlanınca böyle güzel bir projeye imza attık. Sanatseverlerin bizlere geri dönüşleri, eserlere karşı olan yaklaşımları bu projenin gerçekleşmesi için aldığımız kararın ne kadar yerinde olduğunu ve Zafer Malkoç’un bu anlamda ne kadar doğru bir tercih olduğunu bizzat tecrübe ettik. Çok değerli koleksiyonerlerimiz bu heyecana ayrıca ortak oldular. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyor ve eserlerinin bu yeni yılda kendilerine şans getirmesini diliyoruz” dedi.

Galeri sorumlusu Seda Çelik ise yaptığı açıklamada, “Malkoç sergimizde Zafer Malkoç‘un eserlerindeki çocuksu imgelerle dolu dünyasını ve sanat anlayışını vurgulamak istedik. Malkoç’un masumiyet ve tesadüfi unsurlarla örülü tabloları, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunarak izleyiciyle buluştu. Serginin kürasyonunu düzenlerken Malkoç’un deneyimlerine odaklanarak sanatseverlerin iç dünyasını keşfetme fırsatı sunmayı hedefledim” ifadelerini kullandı.