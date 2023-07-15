Proemtia Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın 2'ncisi Ankara'da gerçekleştirildi

Endüstriyel ürün ticaretinin dijital platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları’nın 2’ncisini Ankara’da gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticaretinin dijital platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları’nın 2’ncisini 13 Temmuz tarihinde Ankara’da demir çelik sektörünün önemli oyuncuları, sanayiciler ve iş insanları ile Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Ostim Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem üstlendi. Erdem, güncel ekonomik gelişmeler hakkında paylaşımda bulunarak, verimlilik artışının gerekliliğini ve e-ticaretin önemini vurguladı. Hoş geldiniz konuşmasını ise Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu yaptı.

Proemtia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy katılımcılara, platformun kullanımı ile satıcılara ve alıcılara sağladığı fonksiyonel ve finansal avantajları aktardı.

Moderatörlüğünü Dr. Barış Esen’in üstlendiği ’Demir Çelik Sektör Dinamikleri ve Gelecek Beklentileri’ konulu panelde, Hakan Sac Metal Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bilgin, Soybaş Demir Çelik Başkan Vekili Ahmet Soybaş, Ali Cangül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cangül ve Proemtia Satış ve İş Geliştirme Direktörü Nedim Yalt sektöre ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi ve platformun şirketlere sağladığı avantajları aktardı.

Demir Çelik Sektörü Buluşmaları’nda, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi hakkındaki değerlendirmelerini, Yatırım Finansman Araştırma Bölümü Müdürü Serhat Kaya ise demir-çelik sektörüyle ilgili analizlerini paylaştı. Ayrıca plaket töreni düzenlendi ve plaketler İzlem Erdem ve Umut Feyzioğlu tarafından ilgili kişilere verildi.