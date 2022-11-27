Prof. Dr. Akşit: 'Uçak motorlarının üretilmesinde yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettik'

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Derince Belediyesi’nin "Gençler Buluşması" programında öğrenciler ile bir araya geldi. Gençlere Türk havacılık tarihiyle ilgili önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Uçak motorlarının üretilmesi ile ilgili yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettik"

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda 12. sınıf öğrencileri yer aldı. Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tarafından yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu belirterek, "Havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunan kurumumuz, her gün bir adım daha ileri giderek hedeflerine ulaşmaktadır. Sayın Akşit’in daha önce ifade ettiği ’Dünyada uçak motorlarıyla uğraşan bütün firmalara mal ve hizmet sattığımız için, gökyüzündeki en az iki uçaktan biri bizim parçalarımızla uçuyor’ sözlerini önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma yolunda atılan stratejik adımlar ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, inanıyorum ki dünyada söz sahibi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çok ciddi mesafe kat ettik"

Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak, uluslararası düzeyde üretici ve dünya çapında bir tasarım merkezi konumunda olan TEI’nin çalışmalarını anlattı. Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye’nin bağımsızlığını ve güvenliğini güvence altında tutmak için askeri gücün en önemli unsuru olan hava sahasında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile projeler konusunda da bilgiler paylaştı. Sinevizyon eşliğinde gençlerle önemli bilgiler anlatan Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, uçak motorlarının üretilmesi ile ilgili yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettiklerini ifade ederek, tasarımını ve üretimini gerçekleştirdikleri uçak motorlarını tanıttı. Milli ve yerli çalışmaların önemine değinen Akşit, TEI’nin ürettiği uçak motorları, jet motorları, insansız hava araçlarının motorları ve yaptıkları diğer çalışmaları gençler ile paylaştı.