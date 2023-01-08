Prof. Dr. Arıca: 'Yoğurt suyu içenler zayıflayabiliyor'

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuk ve erişkinler için önemli bir besin olan yoğurdun suyunun zayıflamak için kullanılabileceğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda ve erişkinlerde yoğurt tüketiminin önemine dikkati çekti. Yoğurdun özelikle kalsiyum ihtiyacını gidermek için önemli olduğunu ifade eden Arıca, evde yapılan yoğurdun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Tahta kaşık tercih edilmeli

Yoğurda metal kaşık yerine tahta kaşık ile temas edilmesi gerektiğini anlatan Arıca, “Özellikle yoğurdu metal kaşık yerine tahta kaşıkla kullanmalıyız. Biz metal kaşık kullandığımızda değdiği yerde birkaç saat sonra yoğurdun sulandığını ekşidiğini göreceğiz. Tahta kaçıklarda bu problem ortadan kalkıyor” dedi.

Yoğurt suyu zayıflatıyor

Yoğurdun suyunun da atılmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Arıca, yapılan araştırmalarda bu suyun zayıflamaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardığını belirterek, "Yoğurt suyu vücuda çok faydalı. Ne gibi faydaları var, mide PH’ını düzenliyor. Barsak metabolizmamızı artırıyor. Özellikle erişkinlerde, erkek, kadınlarda kilo obeziteyi engellediğini dair ciddi yayınlar var. Yoğurt suyu içenler zayıflayabiliyor" dedi.