Prof. Dr. Arıca'dan süperenfeksiyon uyarısı

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, süperenfeksiyonun son dönemlerde özellikle çocuklarda sıklıkla görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arıca, içinde bulunduğumuz dönemde özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi virüs enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda süperenfeksiyonların sık görüldüğünü ifade etti. Arıca, süperenfeksiyonun grip ve soğuk algınlığı geçmeden bakteriyel enfeksiyonun bunlara eklenerek hastalığı ağır şekilde geçirmesi durumu olduğunu anlattı.

“Enfeksiyon bulgusu varsa en az 4-5 gün dinlenmeli”

Süperenfeksiyonda geçen yıllara göre yaşanan artışa da değinen Arıca, şöyle konuştu:

“Bu tür çocuklarda çok dikkat etmeliyiz. Özellikle aileleri uyarmalıyız. Okuldaki öğretmenler ilgili uyarılarda bulunmalı. Eğer bir enfeksiyon bulgusu var ise çocukta mutlaka en az evde 4-5 gün dinlenmeli, okula gitmemeli. Eğer bir sıkıntısı var ise, yüksek ateş, solunum sıkıntısı var ise mutlaka hekime veya acile ulaşmalıdır. Bu dönemlerde çocuklar özellikle grip ve soğuk algınlığını çok ağır geçirebiliyor. Özellikle kas ağrıları, halsizlik, kusma şikayetleri geçen yıla göre artmış durumda.”

“Vücut grip ve soğuk algınlığını unutmuş durumda”

Bu yıl çocukların grip ve soğuk algınlığını ağır geçirmesinin sebebi hakkında da bilgi veren Arıca, “Biz son 2 yıl bu hastalıkları ülke ve dünya olarak çok az geçirdik. Çünkü maskeleri takıyorduk. Vücut son 2 yıl artık grip ve soğuk algınlığını unutmuş durumda. İmmün sistem bunu unuttuğu için özellikle bu yıl grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonlarını çocuklarda ve erişkinlerde ağır bir şekilde geçiriyoruz. Buna dikkat etmeliyiz” ifadesini kullandı.