Prof. Dr. Aşık'tan 'Cami ve İrşat' konulu konferans

Prof. Dr. Nevzat Aşık; Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde Manyas’ta konferans verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, birbirlerine yakın zamanlarda olması nedeniyle Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri haftasını birleştirmesiyle iki hafta birlikte idrak ediliyor. Bu nedenle Manyas Müftülüğü Konferans Salonu’nda Hadis Araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Aşık, "Cami ve İrşat" konulu bir konferans verdi. Konferans öncesi Kur’an-ı Kerim okundu. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan yaptığı açılış konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığının "Hazreti Peygamberi anmaktan anlamaya" şiarıyla 1989 yılında başlattığı Mevlid-i Nebi Haftası’nın milletin kalbinde var olan Peygamber sevgisini harekete geçirdiğini söyledi. Müftü Bostan, hafta vesilesiyle insanların toplumsal birlik oluşturmaya davet edildiğini, yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1986 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın düzenlenmiş olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aşık’ın hayatın içinden seçtiği ve yaşamından kesitleri sunduğu konferans ilgiyle izlendi. Konferans sonunda, yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler arasında dereceye giren ilk üç kursiyere bisiklet hediye edilirken, yedi öğrenciye hediye zarfı verildi.