Prof. Dr. Azmi Özcan'ın adı kütüphaneye verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan’ın adı, Kütüphane ve Bilgi Merkezine verildi.

Prof. Dr. Azmi Özcan’ın adının verildiği Kütüphane ve Bilgi Merkezinin açılış törenine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt, Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Prof. Dr. Mahmut Baykan, senatörler ve daire başkanları katıldı.

Kurucu Rektör Prof. Dr. Özcan bir fani olarak insanın hayatındaki en mutlu olması gereken anlardan birini yaşadığını söyleyerek, "Burada yolculuğa başladığımız arkadaşlarımızın geldiği mesafelere şahitlik etmek beni çok duygulandırdı. Bu töreni emeği geçen, katkı sağlayan herkesin temsilcisi olarak bir vefa göstergesi kabul ediyorum. Beraber görev yaptığımız bütün arkadaşlarım adına böyle bir törende bulunmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Özellikle devletin ve milletin makamlarında görev yapan insanların o makamların sağladığı güç ve imkânı kendilerinin bir kerameti olarak görmelerinin çok büyük bir tehlike olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özcan, "Bu makamlar hepimize belirli sürelerle emanet edilmiş, burada mükellef olduğumuz sorumlulukları yerine getirmemiz gereken dönemlerdir. Devletin bize verdiği güç ve imkanları, yine insanın faydasına; üniversiteler söz konusu olunca öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için kullanmakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.

Millet için Bilecik nasıl önemli bir dönüm noktası olduysa üniversitenin de bu ülkenin ilim yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olma niyetiyle yola çıktığını ifade eden Özcan, hayatında önemi hiç eksilmeyecek bir anı yaşadığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Beydemir ise yaptığı konuşmada, "Vefa insan ölünce olmaz" diyerek Kurucu Rektör Prof. Dr. Özcan’ın üniversiteye teşriflerinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi önünde hatıra fotoğrafı çekildi.