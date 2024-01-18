Prof. Dr. Coşkun: '(Akciğer kanser tedavisi) Neredeyse tüm hastalarda önerdiğimiz bir akıllı ilaç seçeneği bulunmakta'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, akciğer kanseri tedavisinde yaşanan gelişmeler sonrası artık neredeyse tüm hastalarda önerilebilen akıllı ilaç seçeneği olduğuna dikkati çekti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, akciğer kanseri tedavisinde yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Coşkun, akciğer kanserinin hem erkek hem de kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi olduğunun altını çizerek, “Birçoğunun sigara ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Bunun yanında nargile, elektronik sigara ve puro gibi alışkanlıklar da maalesef akciğer kanseri riskini artırıyor. Erken teşhis durumunda hastalıktan kurtulma imkanı artmakla birlikte birçok hasta maalesef ya yayılmış hastalık ile karşımıza çıkıyor ya da zaman içinde yayılma gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bir dönem kemoterapinin akciğer kanseri tedavisinde tek seçenek olduğunu vurgulayan Coşkun, “Günümüzde tedavi alanında büyük gelişmeler yaşanmakta. Artık her akciğer kanseri hastasında moleküler ve genetik incelemeler yapıyoruz ve hastaya özel tedavi seçeneği uyguluyoruz. Neredeyse tüm hastalarda önerdiğimiz bir akıllı ilaç seçeneği bulunmakta. Bazen bunları kemoterapiyle bazen ise tek başına uyguluyoruz. İmmunoterapi (aşı tedavisi) hastanın kendi bağışıklık sistemini uyararak etki eden bir tedavi yöntemi. Kemoterapiye göre yan etki durumu çok daha az diyebiliriz. Bunun yanında bağışıklık sisteminin fazla uyarılmasına bağlı bazı hastalarda ciddi yan etkiler görülebiliyor. EGFR, ALK gibi bazı hedefler tespit edildiğinde ise genellikle oral hedef ilaçlar kullanılmakta. Bu ilaçlarda yine uygun hastalarda kemoterapiye göre çok daha az yan etki gösteriyor ve etkinlikleri çok daha fazla. Bu ajanların aynı etkiye sahip biyobenzerlerinin ülkemizde temini ile birlikte maliyetlerde daha azalmış durumda” diye konuştu.

Akciğer kanseri tedavisinin eskisine göre daha yüz güldürücü halde olduğunu söyleyen Coşkun, yeni tedaviler sayesinde yayılmış hastaların bir kısmında tama yakın iyileşmeler elde edildiğini söyledi.