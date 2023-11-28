Prof. Dr. Deniz Peker Barclift: 'Radyasyon maruziyeti, lösemi vakalarını artırabilir'

Kanser alanındaki çalışmalarıyla tanınan Emory Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, İstanbul Atlas Üniversitesi’nde düzenlenen Kan Hastalıkları Sempozyumu’nda önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Deniz Peker Barclift radyasyon maruziyetinin artması nedeniyle gelecekte lösemide artış görüleceği uyarısında bulundu.

İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Ralph A. Defronzo Oditoryumu’nda düzenlenen Kan Hastalıkları Sempozyumu’nda alanında uzman hekimler, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Akut Miyeloid Lösemi (AML) tanı yöntemleri ve risk faktörleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, genetik anomalilere işaret ederek “Lösemi tanısı alındığında tüm genetik bozukluklara bakmak gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, epigenetik değişikliklerin tedavi için önemli olduğunu belirterek akıllı ilaç tedavilerinin ve genetik testlerin önemine işaret etti.

Pediatrik lösemide yüzde 95 kür şansı var

Çocukluk lösemisinin en korkulan türlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, “Pediatrik lösemide yüzde 90-95 kür şansı var. Bizim için çocukluk lösemisi korkunç bir şey ama aslında değil. Yüzde 95 kür şansları var” dedi.

Toksik ortamlar DNA hasarına yol açabilir

Epigenetiğin bir adaptasyon mekanizması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, “Diyelim Karadeniz dağlarında yaşamaya karar verdiniz. Orada kırmızı hücrelerinizin artması gerekiyor. Siz epigenetik değişiklikleri toksik ortamlarda yaptığınız zaman yani çevre kirliliği, hava kirliliği olduğu zaman DNA hasarını da beraberinde yapıyor. Yani epigenetik kötü ya da iyi değil sadece bir adaptasyon mekanizması” diye konuştu.

Radyasyon uyarısı

Radyasyon maruziyetine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, “Lösemi gelecekte daha da artacak çünkü radyasyona maruziyet arttı. Özellikle son 40-50 yılda çok arttı. Şu an her yerde nükleer santraller yapılıyor. Amerika’da da öyle. Bunların mutlaka negatif etkileri olacak. Her seferinde DNA’lardaki kırılımlardan bahsediyoruz. Radyasyon verildiğinde regresyon artıyor. Bir şekilde vücut ona adapte olmaya çalışıyor. Teknoloji komplike olduğu sürece vücudumuz ona adapte olmaya çalışacak” dedi.

Radyasyondan mutlaka korunulmalı

Lösemilerde genetik faktörlerin dışında en büyük etkenin radyasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, radyasyondan korunulması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Deniz Peker Barclift, ayrıca öğrencilere “Gastrointestinal Hastalıklar veya Ileum Hastalıkları” ve “Hekimlik ve İnsanlık”, “Dünyada/Amerika’da Tıp Eğitiminin Farklılıkları” ve “Gelecekte Tıp” başlıklı dersler verdi. 30 Kasım 2023 tarihinde ise Atlas Üniversitesi Medicine Hastanesi Konferans Salonu’nda “Vakalarla Periferik Yayılma” başlıklı bir konferans verecek.