Prof. Dr. Eraslan: 'Yapay zeka üzerinden dolandırıcılık, gelecek dönemlerin en büyük suç alanı olacak'

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Yapay zeka üzerinden dolandırıcılık, gelecek dönemlerin en büyük suç alanı olacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini yapay zeka ile taklit edip, bazı iş adamları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan dolandırıcı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanmıştı. SODİMER Başkanı Levent Eraslan, yapay zeka dolandırıcılığı ve tehlikeleri hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Eraslan, yapay zeka üzerinden yapılan dolandırıcılığın gelecek dönemde en büyük suçlardan biri olacağını söyledi.

“Kişiye dönük dolandırıcılık sistemi dahi oluşturabilir”

Sosyal medya üzerinden yapılan dijital ortamlardaki dolandırıcılığın artık yapay zeka ile yapılmaya başlanıldığını ifade eden Prof. Dr. Eraslan, “Yapay zeka, insan davranışlarını analiz eden, bunun üzerinden türlü algoritmalar üreten bir yapı. Kişinin bilgilerinden, attığı tweetlerinden ve dijital dünyadaki ayak izlerinden hareketle kişiye dönük dolandırıcılık sistemi dahi oluşturabilir. Yapay zeka üzerinden dolandırıcılık gelecek dönemlerin en büyük suç alanı olacak” diye konuştu.

“Sosyal medya dolandırıcılığı, yeni bir karakter oluşturabilir, arkadaşınıza benzetebilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini yapay zeka teknolojisiyle taklit ederek dolandırıcılık yapıldığını hatırlatan Eraslan, şunları söyledi:

“O kadar etkileyici yapıyorlar ki ses tonu, lehçesi yapay zeka tarafından taklit edilebiliyor. Bunu görüntüye de yüklediğimizde gerçekçi bir dolandırıcılıkla rastlaşıyoruz. Eskiden dolandırıcılık türleri manuel yapılıyordu. Günde 10-15 kişiye saldırı düzenlenirken, sosyal medya kullanılarak yapay zekayla bu sayı milyonlara varabilir. Sosyal medya dolandırıcılığı, yeni bir karakter oluşturabilir, arkadaşınıza benzetebilir.”

“Mümkün oldukça kendimizi gizli tutmamız gerekiyor”

Vatandaşlara yapay zeka dolandırıcılığı hakkında dikkat etmeleri gerektiğini belirten Eraslan, “Yapay zekanın da dolandırıcılık sisteminde yer aldığını bilmeleri ve eğitilmeleri gerekiyor. Güncelleme yapacağız. Güvenlik açıklarımızı sistem içerisinde gören uygulamalar güncelleme veriyorlar, bunları yapmamız lazım. Kişisel ve finansal bilgilerimizi, ilgilerimizi, hobilerimizi, bunları çok açık edersek yapay zeka için öğrenme kaynağı oluşuyor. Mümkün oldukça kendimizi gizli tutmamız gerekiyor. Bu yüzden bilinçli ve eğitimli olmamız gerekmekte” ifadelerini kullandı.

Eraslan, dijital güvenlik konusunda okullarda ders verilmesi gerektiğini söyledi.