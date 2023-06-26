Prof. Dr. Erkan Soylu: 'Burun ameliyatıyla ilgili tampon korkuları artık yersiz'

Prof. Dr. Soylu, tıptaki gelişmeler sayesinde günümüzde daha konforlu tamponlar kullanıldığını ve artık eski acıların yaşanmadığını söyledi.

Burun ameliyatı geçiren hastalar için tampon uygulaması, genellikle korku ve endişeyle karşılanan bir durum oluyor. Prof. Dr. Erkan Soylu, tamponların geçmişte bezlerden yapıldığını ve çıkarılması sırasında hastaların ciddi acılar yaşadığını söyledi. Bu deneyimi yaşayan hastaların, iyileştikten sonra çevrelerindeki insanlara bu acıyı anlatması sonucunda, toplumda tamponlara karşı bir korku oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Soylu, tıptaki gelişmeler sayesinde günümüzde daha konforlu tamponlar kulların kullanıldığını ve artık eski acıların yaşanmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Soylu, günümüzde burun ameliyatlarında kullanılan tamponlara ilişkin olarak, “Günümüzde en yaygın olarak kullanılan tamponlar silikon tamponlar. Silikon tamponların çıkarılması sırasında hastalar herhangi bir ağrı hissetmiyorlar. Bu nedenle oldukça konforlu bir süreç yaşanıyor. Bununla birlikte, ameliyat sonrası ilk hafta burundan rahat bir şekilde nefes almak mümkün olmuyor. Ameliyat sonrası burunun iç ve dış kısmı şiştiği için, özellikle ilk 3-4 gün nefes almak zor oluyor” İfadelerini kullanıyor.

Prof. Dr. Soylu, tamponun kullanılmasının genellikle burnun orta bölmesine müdahale edilen hastalara yapıldığını belirtiyor. Soylu, “Bu tamponun amacı, bir hafta boyunca bölgenin sabit ve düzgün durmasına destek sağlamak. Ancak, burun orta bölmesine müdahale edilmeyen hastalarda genellikle tampon kullanmıyoruz. Ameliyat sonrası ilk günlerde ödem, şişlik ve pıhtılar nedeniyle nefes almanın her iki durumda da zor olduğunu belirtmek gerekiyor” İfadeleri ile burun ameliyatına girecek hastaları uyarıyor.