Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Öğrencileri Rami Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

Yaşayan Kütüphane olarak da bilinen Rami Kütüphanesi, öğrencilerin büyük ilgisini çekerken, gezi boyunca kültürel, eğitsel ve sanatsal faaliyetler hakkında bilgi edinildi. Öğrencilere rehberlik eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülşah Bayram Sülün ile Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Özçetin, öğrencilere bu önemli mekânın tarihçesi ve sunduğu imkânlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi, öğrencilere akademik başarılarının yanı sıra kültürel gelişimlerine katkı sağlayan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Öğrenciler, İstanbul’un bilgiye açılan kapısı olarak görülen Rami Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, kitapların ve tarihi dokunun içinde unutulmaz bir gün geçirdi.

Bu tür gezilerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirten okul yönetimi, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.