Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Öğrencisi İstanbul İkincisi Oldu

Okul sporları kapsamında düzenlenen Modern Pentatlon İstanbul İl Birinciliği Müsabakaları'nda Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi öğrencisi Kağan Can büyük bir başarıya imza attı. 9/E sınıfı öğrencisi Kağan Can, Genç Erkekler B Kategorisinde gösterdiği üstün performansla İstanbul ikincisi oldu.

Modern pentatlonda gösterdiği azim ve disiplinle dikkat çeken Kağan Can, okulunu başarıyla temsil ederek gurur kaynağı oldu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi yönetimi, öğrencilerini tebrik ederek şu açıklamayı yaptı:“Öğrencimiz Kağan Can'ı göstermiş olduğu azim, gayret ve başarısından dolayı yürekten kutluyor; akademik ve sportif yaşamında başarılarının devamını diliyoruz.”