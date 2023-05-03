Prof. Dr. Haluk Dursun Kent Kütüphanesi açıldı

Körfez Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Körfez Kent Kütüphanesi açıldı. Kütüphaneye, elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un ismi verildi.

Sarnıç Han İş Merkezi’nin teras katında hayata geçirilen ve içerisinde bin 100 metrekare açık alan, 930 metrekare kapalı alan, dijital kütüphane, çocuk bölümü, PC video oyun alanı ve kafeterya barındıran Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Halk Kütüphanesi törenle açıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Saadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürü Fatih Taşdelen, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Ahmet Haluk Dursun’un ablası Hale Yöntem, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Haluk Dursun kentimiz için önemli bir değerdi"

Kütüphaneye kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Belediyemize ait bu mekanı Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber hazırladık. En büyük hazinelerden biri duvarları kitap dolu olan kütüphaneler diğeri ise çocuklarımızdır. İkisini bir araya getirmek ve buluşturmak bizim için oldukça önemli. İsmi özenle seçtik. Haluk Dursun kentimiz için önemli bir değerdi. Önemli bir devlet adamıydı. Burada hocamızın adını yaşatacak olmak bizim için oldukça değerli. O ve onun eserleri ülkemize ışık tutuyor" dedi. Başkan Söğüt, Konuşmasına "bu kütüphanede eğitim alan gençler gelecekte yerli ve milli bir çok icada imza atacaklar ve Türkiye’nin yarınları için önemli işleri başaracaklar” dedi.

"Kitaplar bizi başka birileriyle tanıştırır"

Programa konuşmacı olarak katılan Pelin Çift, "Kitaplar kişisel gelişimim ve kariyerim için oldukça önemli bir yere sahip. Kendimize örnek aldığımız tüm liderler kitapla haşır neşirdi. Fatih’in kitaplığı, Rami Kütüphanesinde sergileniyor. Kitaplarla ve tüm bilimsel alanlarla iç içe yaşadığı için Fatih bir çağı açıp diğer çağı kapattı. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4000 kitap içeren bir kütüphanesi vardı. Lider olmak için, kitapları ziyaret etmek çok değerli. Kitaplar bizi başka birileriyle tanıştırır ve bize sonu gelmez yollar gösterir" diye konuştu.

Pelin Çift’in imza töreniyle devam eden program, kokteyl ikramıyla son buldu.