Prof. Dr. Hasan Vural yeni nesil kooperatifçiliği anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin, çiftçilere yönelik düzenlediği “Kooperatifçilik ve Tarımda Örgütlenme” eğitiminde Prof. Dr. Hasan Vural, kooperatifçiliğin ve pazarlamanın önemi, yeni nesil kooperatifçilik ve kooperatifçilikte başarı koşulları üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Nilüfer Belediyesi’nin, çiftçiler için düzenlediği eğitimler çerçevesinde 2022 yılının son etkinliğinde kooperatifçilik ele alındı. Karaman Dernekler Yerkleşkesi’nde düzenlenen “Kooperatifçilik ve Tarımda Örgütlenme” eğitiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural, bilgi, deneyim ve tecrübelerini katılımcılara aktardı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rasih Konca’nın da yer aldığı eğitimde Prof. Dr. Vural, tarımsal kooperatifçiliğin ve tarımsal pazarlamanın önemine vurgu yaparak, yeni nesil kooperatifçilik, kooperatifçilikte başarı koşulları, Türkiye’de kooperatifçilikte yaşanan sorunlar üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Bir ülkenin gelişmesinin, kooperatifleşmeyle doğru orantılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Vural, “Bir ülke gelişmemişse, o ülkenin kooperatifçiliği ve pazarlaması da gelişmemiştir. Pazarlaması iyi olan bir kooperatif başarılı olur. Kooperatifçiliği gelişip de fakir olan bir ülke yoktur. Avrupa, kalkınmayı kooperatifçilikle yapmıştır” dedi.

Tarımda üretim ve pazarlama risklerine değinen Prof. Dr. Vural, kooperatiflerde işletmenin önemine dikkat çekti. Vural, “Üretim maliyetleri iyi hesaplanmalı. İşte o zaman sürdürülebilir üretim olur. İşletmesi kötü olan kooperatifler ya yerinde sayar ya da yok olur” diye konuştu.

Türkiye’de bir tarımsal ürün için tüketicinin ödediği miktarın yaklaşık yüzde 20’sinin çiftçinin eline geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Vural, “Üretici ve tüketici arasında aracı az olmalı. Zincir ne kadar uzarsa, üreticinin ve tüketicinin aleyhinedir. Türkiye’de gıda fiyatlarının sürekli artmasının nedenlerinden biri, tüketici kooperatiflerinin olmamasıdır. Türkiye’de kooperatifçilik ve örgütlenme yetersiz” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil kooperatiflerin, katma değeri yüksek olan ürünlere odaklandığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Vural, “Bu sistemde üreticiler, ürünlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek, daha yüksek kâr ve fayda sağlıyor” dedi. Prof. Dr. Hasan Vural, kooperatiflerin başarılı olmasının koşullarını da şöyle sıraladı: “İç ve dış piyasalardaki üretim miktarları ve fiyatları sürekli takip edilmeli. Üreticilerin tamamı, kooperatif çatısı altında bir araya gelmeli. Devlet desteği varsa, uygun zaman beklenip ürünler satılmalı. Tesisler modernize edilmeli. Tekelci alıcıları aşmak için uygun alıcılar aranmalı. Ürün çeşidi ve teknolojisi artırılmalı. Pazar genişletilmeden, üretici sayısı ve kapasite artırılmamalı. Her kooperatif, uzun dönemde ortaklarının çıkarlarına hizmet etmeli. Kâr etmeli, rekabetçi olmalı, değişen piyasa koşullarına ayak uydurmalı ve araştırmaya önem verilmeli.”

Türk kooperatifçiliğinde yaşanan temel sorunların finansman, üst örgütlenme, eğitim, araştırma, mevzuat ve denetim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Vural, bu sorunlara bir an önce çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitime katılanlar, merak ettiği sorulara yanıt bulurken, düşünce ve önerlerini de dile getirdiler.