Prof. Dr. Hülagü YÖK üyesi oldu
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla YÖK üyesi oldu.
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla YÖK üyesi oldu.
Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) 5 yeni üye seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararı ile Resmi Gazetede yayımlandı. 8 yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla yeni YÖK üyeleri arasında yer aldı.