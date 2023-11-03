Prof. Dr. İlber Ortaylı gençlere Atatürk'ü anlattı

Kocaeli’de düzenlenen 4. Kitap Günlerine katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gerçekleştirdiği söyleşide gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattı.

Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 4. Kitap Günlerinin ilk konuğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar oldu. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ‘Cumhuriyet’in ilk sabahı’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Şermin Yaşar’ın sorduğu sorular üzerine Atatürk’ün hayatından örnekler veren İlber Ortaylı, Atatürk’ün cephedeyken bile kitap okuduğuna dikkat çekti. Ortaylı, "Çocuklar için coğrafyayı sevdirici şeyler yapın. Atatürk de coğrafyayı çok iyi bilen bir liderdi. Onun için stratejik bakımdan önemli bir konumda. Vatan tarihini, İslam tarihini ve Türk tarihini öğrenmek zorundasınız. Çocuklarınıza kitap okutmalıyız. Atatürk cephedeyken bile kitap okuyordu" dedi.

"40 ulusal yazarımız ve 50 yerel yazarımız imza etkinliği düzenleyecek"

Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, en büyük yatırımın eğitime ve geleceğe yapılan yatırım olduğunu dikkat çekerek, "Bugün başlayan ve 10 gün sürecek geleneksel kitap günlerinde 40 ulusal yazarımız ve 50 yerel yazarımız imza etkinliği düzenleyecek. 17 söyleşi programımız olacak. Fuarımıza 75 yayınevimiz binlerce kitapla katılıyor. Yeni neslin tutumlu ve kitap okumayı seven bireylerden oluşması adına ilkokullarımıza 20 bin kumbara dağıttık. İlçemizdeki 27 bin öğrencimize de Kitap Günleri’ni gezdireceğiz. Dolu dolu Kitap Günleri olması dilek ve temennisiyle sizleri saygıyla sevgiyle ve muhabbetle selamlıyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Okunulan her kitap farklı bir pencere ve farklı bir tecrübe"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Çocuk sesleri ve kitaplar ne zaman bir araya gelirse mutlu olmak gerek. Çocukların elinden tutup kitap almaya götüren annelerimiz oldukça o şehrin geleceği çok aydınlıktır. Bu salonda gençlerimizi de görüyorum ve mutlu oluyorum. Okunulan her kitap farklı bir pencere ve farklı bir tecrübe. Okuma faaliyetleri başkalarının tecrübelerinden hızlıca istifade edebilme şansıdır. Çayırova 4. Kitap Günleri’nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.