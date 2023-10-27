Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, dualar ve güzel sözlerle anıldı

Sakarya’da, İslam’a ömrünü adayan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun hatırası için düzenlenen panelde, her biri akademide öncü olan kızı, damadı ve profesör unvanına sahip öğrencileri onun örnek kişiliğini anlattı.

Hendek doğumlu olan ve Türkiye’nin birçok üniversitesinde tefsir alanında araştırmalar yaparak eserler kaleme alan, ilahiyat camiasının yakından tanıdığı sayılı tefsir hocalarından biri olan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun hatırasını yaşatmak için panel düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen panel, Hendek’te gerçekleştirildi.

Panele, merhum Cerrahoğlu’nun öğrencileri olan kızı Dr. Hatice Teber, damadı Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ile birlikte öğrencileri Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, Prof. Dr. İdris Şengül, Prof. Dr. Mesut Okumuş ve Prof. Dr. Halis Albayrak konuşmacı olarak katıldı. Programda ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Büyükşehir bürokratları da yer aldı.

Dualar ve güzel sözlerle anıldı

Çocuğu ve öğrencileri, Prof. Dr. Cerrahoğlu’nun vefatının sene-i devriyesinde vatanını, milletini seven ve memleketi için çaba harcayan bir insan olduğunu anlatırken, İslamiyet adına yaptığı fedakarca hizmetlerden bahsettiler.

Konuşmalar öncesinde ise Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Pekdemek, merhum hocanın ruhu için Kur’an-ı Kerim tilavet etti. Yapılan okuma sonrası Cerrahoğlu için dua edildi. Prof. Dr. Cerrahoğlu’nun damadı ve kızı, babalarıyla unutamadıkları hatıraları anlatarak, onun kişiliğini birbirinden güzel sözlerle ifade etti.

"Biz onların manevi evlatlarıyız"

Öğrencilerinden biri, "Kişi öldüğünde ameli kesilir, amel defteri kapanır. Ancak arkasında hayırlı evlat, onunla amel edilen ilim ve sadaka-i cariye bırakan kimsenin amel defteri kapanmaz. Hatice hanım ve diğer fiziki kardeşleri, bizler, diğer öğretmenler ve öğrencileri ise manevi evlatlarıyız. Hocamızın hatıralarını canlandırmak başla çalışıyoruz. Hocamızın eserlerinden hem bizler hem de bizden sonra gelecek öğrenciler faydalanabilecek. Hocamız çok hayırsever, memleketini ve vatanını seven birisiydi" ifadelerini kullandı.