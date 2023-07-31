Prof. Dr. Karabulut, 'Matem-i Kerbela' etkinliğine katıldı

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Alevi İnanç Birlik Vakfı ve Anadolu Kültürünü Koruma Vakfı’nın organize ettiği ‘Matem-i Kerbela’ etkinliğine katıldı.

Kerbela Şehitlerinin anıldığı ve Muharrem ayı dolayısıyla Aşure etkinliğinin yapıldığı programa Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Eşi Doç. Dr. Ercan Karabulut, Malatyalı Sanatçı Kaya Kuzucu, Gönül Dağı dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz’in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar katıldı. Ankara Altındağ’da yapılan etkinlik 17 Alevi Dernek Vakfı tarafından düzenlenirken program da gerçek Türk Milliyetçi Aleviliği de ele alındı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Muharrem ayını çeşitli etkinliklerle güzel ve bereketli geçirdiklerini belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi “Bize düşen Kerbela hadisesinden ders ve ibret almak; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi tahrip etmeye niyetlenip heveslenen karanlık odaklara geri adım atmadan direnmektir. Kerbela’dan çıkarılacak doğru mesajlar bir daha benzeri dramların yaşanmasını kuşkusuz engelleyecek, batıl ve hain planları da bozacaktır” dedi.