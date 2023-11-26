Prof. Dr. Kemal Sayar: 'Dostluğun ve samimiyetin peşinde olun'

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Başakşehir Sohbetleri programımın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar oldu. Prof. Dr. Sayar’ı dinlemek isteyen Başakşehirliler, Emin Saraç Kültür Merkezi’ne akın etti.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde birbirinden kıymetli isimleri Başakşehirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Farklı konuların ele alındığı Başakşehir Sohbetleri’nde bu haftaki programında Prof. Dr. Kemal Sayar, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. “İnsanın Mutluluk Arayışı” konusunun işlendiği söyleşiye Başakşehirlilerin katılımı büyük oldu. Prof. Dr. Sayar, “Yalnızlıktan depresyona giden çok hızlı bir yol var. Bu yüzden insan biriktirin, anı biriktirin” dedi.

“İnsandan insana giden yol uzuyor”

Günümüzde insan ilişkilerinde yoğun bir soğumanın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kemal Sayar, “Biz, insanın mutluluk arayışı dedik ama buna başka isimlerde koyabiliriz. ‘İnsanın dert arayışı’ diyebiliriz. ‘İnsanın kendine bir huzur arayışı’ diyebiliriz. Neden günümüzde insan ilişkilerinde bu kadar yoğun bir soğuma var? İnsandan insana giden yol uzuyor. Bütün bunlar, aslında bize biraz değişen sosyolojiyi, değişen insan ilişkilerini haber veriyor. Eskiden daha iç içe olan, birbirinin dertleriyle daha kolay dertlenebilen, mahalle hayatında birbirini arayıp soran insanlar olmaktan çıkarak komşusunu her an kendisine tehdit gibi algılayabilecek insanlara dönüşüyoruz” diye konuştu.

“İnsan biriktirin, anı biriktirin”

Dostluk, samimiyet ve içtenliğin peşinde olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sayar, “İnsanın modern çağdaki en önemli değişimlerinden biri yalnızlaşmasıdır. Birbirimizle karşılaşacağımız kamusal alanların azalmasıyla yalnızlık büyük bir problem oluyor. Yalnızlıktan depresyona giden çok hızlı bir yol var. Bu yüzden insan biriktirin, anı biriktirin. Maddi olanla değiş tokuş edilmeyecek şeylerin peşinde olalım. Dostluğun, samimiyetin, içtenliğin peşinde olalım. Hep istediğimiz değil, paylaşabildiğimiz bir yolun yolcusu olalım” ifadelerini kullandı.