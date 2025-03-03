Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vefatının 14. Yılında Dualarla Anıldı

Milli Görüş lideri ve Türkiye’nin eski başbakanlarından Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında kabri başında anıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın öncülüğünde düzenlenen anma programına İstanbul İl Başkanı Nuri Özata ve teşkilat mensupları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleşen anma programında konuşan Yeniden Refah Partisi yetkilileri, Erbakan’ın Türkiye’nin kalkınması ve adil bir düzen için verdiği mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Ömer Hakverdi de anma programına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cennet mekan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Onun bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin,” ifadelerini kullandı.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.