Prof. Dr. Nevzat Tarhan, SAÜ'de ailenin önemini vurguladı

Sakarya Üniversitesinde düzenlenen "Neden Son Sığınak Aile?" başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, modern dünyanın bireyi yalnızlaştırdığını ve bu ortamda ailenin en son güvenli liman olma özelliğini koruduğunu belirtti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Genç Akademisyenler Birliği Sakarya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan konuşmacı olarak katıldı. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve üniversite dekanlarının da izleyici olarak katıldığı programda Prof. Dr. Tarhan, modern yaşamın aile yapısı üzerindeki etkilerine odaklandı. Prof. Dr. Tarhan, konuşmasında günümüz dünyasında bireylerin giderek yalnızlaştığını ve duygusal bağların zayıfladığını vurguladı. Toplum, teknoloji, kariyer hedefleri ve bireyselleşme gibi baskılar arttıkça kişilerin kendilerini daha yalnız ve kırılgan hissettiğini belirten Tarhan, böyle bir ortamda insanı koruyan asıl yapının aile bağları olduğunu ifade etti.

Ailenin, birey için temel bir "duygusal güven alanı" oluşturduğunun altını çizen Tarhan, aidiyet duygusunun hem çocuk hem de yetişkin psikolojisi için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Ailenin, kişinin kendisini sevildiğini ve değerli hissettiği yer olduğunu aktaran Tarhan, sevginin eksik olduğu bir aile ortamında yetişen bireylerin ileriki yaşamlarında ciddi bağlanma problemleri yaşayabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Tarhan, günümüz aile yapısının zayıflamasına yol açan temel nedenleri de sıraladı. Aşırı bireyciliğin ve "ben" odaklı yaşam tarzının aile içi dayanışmayı sarstığını kaydetti. Tarhan, buna ek olarak sosyal medyada sürekli onay arayışının, ağırlaşan kariyer ve ekonomik şartların ve ilişkilerin de hızla tüketilebilir görüldüğü bir kültürün aile kurumunu tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Yoğun ilgi gören konferans, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a hediyesi takdim edildi.