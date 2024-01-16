Prof. Dr. Orhan Okay, öğrencileri tarafından yad edildi

Edebiyet Fakültesi Kurucusu Orhan Okay, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi’nde “Sadeliğin İhtişamı Orhan Okay” isimli panel ile her biri Türkiye için bir kıymet olan akademisyen ve yazar öğrencileri tarafından minnetle yad edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerinde “ahde-vefa” örneği olan programlara yer veriyor. Bu etkinliklerin son örneği ise üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nin kurucusu olan ve Türkiye’de edebiyat alanında önemli eserler bırakan Prof. Dr. Orhan Okay için gerçekleştirildi. Ofis Sanat Merkezi’nde “Sadeliğin İhtişamı Orhan Okay” isimli bir panel düzenlendi ve bu programın moderatörlüğünü Sakaryalı akademisyen Yılmaz Daşcıoğlu yaptı. Panele akademisyen usta edebiyatçının öğrencileri olan Dr. Mehmet Özdemir, Yazar Bekir Sıddık Soysal ve Yazar Hüseyin Yorulmaz ise konuşmacı olarak katıldı. Ahirete irtihal eden Prof. Dr. Orhan Okay, öğrencileri ve sevenleri tarafından hayatıyla başarılı proje ve fikir akımlarıyla yad edildi. Öğrencileri Okay’ın örnek kişiliğiyle ve edebiyat alanında Anadolu’yu tasvir eden eserleriyle Türkiye’de önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı. Merhum hocanın yeni neslin edebiyat muhallimleri için de rol model olduğunun altını çizen konuşmacılar Okay’ı dualarla andı.