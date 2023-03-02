Prof. Dr. Özlem Esen uyardı 'Kalp damar sıkıntısı mı panik atak mı'

Depremzedelerin, bölgede görev yapan arama kurtarma çalışanlarının hatta süreci ekranlarından takip edenlerin farklı düzeylerde gerek psikolojik gerek sağlık açısından pek çok sorunla yüz yüze kaldı. Prof. Dr. Özlem Esen de depremin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine değinerek önemli uyarılarda bulundu.

Yaklaşık bir ayın sonunda hala temel ihtiyaçlarda ve özellikle ilaçlara ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle kalp sağlığının da doğrudan etkilendiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp hastalarının ilaç devamlılığının ve takibinin çok önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özlem Esen, Japonya’daki verilere göre ani kalp ölümlerinde bir artış söz konu olduğunu hatırlattı ve yaşanılan süreçte de hasta spektrumunda değişimin başladığına işaret etti. Toplum olarak ekran başına kitlendiğimizi belirterek, yaşanan kaygı, uykusuzluk ve stressin sonuçlarının görülmeye başlandığını söyleyen Dr. Özlem Esen, “Kaygı ve endişe sonucu yaşanan sıkıntılar, panik atak, gerçek kalp ve damar sıkıntıları ile karışmaya başladı. Şikayetler gerçek kalp damar sıkıntısı mı panik atak mı? Bunun sağlık ekipleri tarafından iyi tetkik edilerek ayırt edilebilmesi çok önemli. Kalp hastaları için endişe verici bir zemin oluşturuyor” dedi.

Kalp hastaları ne yapacak, nasıl ayırt edecekler

Kalp damar sıkıntısı ve panik atağın ayırt edilmesi hususunda dikkat çekici bilgiler veren Özlem Esen, “Hastanın tansiyonu 16’ya 9 değerinin üstünde ve göğüste sıkışma, daralma hissediyorsa dikkatli olmalı. Uykuya daldıktan 1-2 saat sonra göğüs ortasında daralma hissediliyor ve pencere açma isteği duyuluyorsa bu kalp krizi belirtisi olabilir. Bu durumda nabız kontrol edilmeli. Eğer 15-20 dakikadan uzun süre 120-130 üstünde atıyorsa bu durum psikoloji deyip geçiştirilmemeli. Artık yaygın olarak kullanılan akıllı saatler bu konuda yardımcı olabilir” diyerek uyarılarda bulundu. Zaman zaman mide şikayetleri ile de karıştırıldığını belirten Esen, eğer anti-asit tedaviye rağmen bir rahatlama olmuyorsa, rahatsızlık devam ediyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerektiğinin altını çizdi.

Kırık kalp sendromuna dikkat

Özlem Esen, ayrıca menopoz sonrası kadınlarda görülen ve kırık kalp sendromu olarak bilinen durum ile karıştırılabileceğini hatırlattı. Hastaların genellikle şiddetli ve ciddi göğüs ağrısı şikayetleri ile geldiklerini belirtti. Esen ayrıca deprem bölgelerinde şu anda daha öncelikli problemlerin olduğunu ancak mümkün olduğu anda mutlaka tarayıcı hekimlik uygulamalarının da bir an önce başlamasını tavsiye etti.