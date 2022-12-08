Prof. Dr. Teoman Duralı Zeytinburnu'nda anıldı

Türkiye’nin önemli ismi, büyük mütefekkir ve bilim insanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, ölüm yıl dönümünde Zeytinburnu’nda düzenlenen panelle anıldı.

Yaşamı boyunca Türkiye’de felsefe-bilimi kurmaya ve yaşatmaya çalışmış mütefekkir ve büyük bilim insanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta (ZKS) düzenlenen bir panelle anıldı. Prof. Dr. İsmail Coşkun’un moderatörlüğünü yaptığı panele; Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Dr. Deniz Duralı, Elif Duralı Çağlayan ve Dr. Muhammet Hanefi Kutluoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın felsefeci kimliği ve hayatının farklı yönleri konuşuldu. Moderatör Prof. Dr. İsmail Coşkun, sözü ilk olarak Teoman Duralı’nın ilk öğrencilerinden olan Prof. Dr. Cengiz Çakmak’a verdi.

“Akıntıya kürek çeker gibi felsefe yaptı”

Panelde konuşan Prof. Dr. Cengiz Çakmak, “Neden filozoftu biliyor musunuz: İki tane tanım yapmış kendine göre ya da saptama yapmış. Birincisi, ‘yeni bakış açıları getiren adamdır’ diyor, filozof. Ne demek o? Alışageldiğimiz aşina dünyanın bakışının dışına çıkartabilmek. Adam bizi çıkarttı. Ben aynı felsefe damarından gitmedim ama genel anlamda, o yöntem anlamında, yürüyüş anlamında, felsefi yürüyüşü anlamında o aşina olan sıradan bakışın dışına çıkarttı bizi. Neye çıkarttı? Akıntıya kürek çektirdi bizi. Hoca hayatı boyunca akıntıya kürek çekmiş tarzda felsefe yapan bir insandı” dedi.

“Babam bir ödev adamıydı”

Panelin ikinci konuşmacısı olan Teoman Duralı’nın oğlu Dr. Deniz Duralı ise, “Babam bir ödev adamıydı. Ve bu son nefesine kadar böyle idi. Ne iş yapılması gerekiyorsa onu yapıyordu. Hatta son yıllarında ‘Bir tıbbiyeli olarak endişeliyim, baba’ dedim ‘bu kadar yükün altına girme. Artık belli bir yaşın ve sağlık durumun var.’ ‘Evladım, ödev ödevdir. Yapılması gerekir.’ diyordu. Ve bunları bihakkın yerine getirmeye çalışıyordu. Getiremediği zaman baya bir canı sıkılıyordu. Getirememesinin nedeni de artık fiziksel kapasitesinin yetmemesiydi” ifadelerine yer verdi.

“Gerçek anlamda insanı seven bir insandı”

Teoman Duralı’nın kızı Elif Duralı Çağlayan ise yine Teoman Duralı’nın günlük hayatına ve hayata bakışına dair gözlemlerini dinleyenlerle paylaştı. Elif Duralı Çağlayan, “Çok ilginç bir şey tabi, bir profesyonel yönü var babamın, gözüken ve bir de iç kısmı var. Babam bence, her ne kadar böyle hayatının başında böyle çok maceracı ve böyle rüzgarlarla giden birisi olsa da baba olarak dünyaya gelmiş biri. Çünkü babamın eski yeni öğrencileri ile de konuştuğumuzda, tanıdığı insanlarla, ahbaplık ettikleriyle konuştuğumuz zaman onu hissediyoruz. Herkesi kucaklayan bir yapısı vardı. Gerçek anlamda insanı seven bir insandı. Ve onun üzerine hareket ederdi. Önyargıyla hiçbir zaman yaklaşmadı. Ben babamdan hep bunu öğrendim” sözleriyle Teoman Duralı’nın insanlara bakışını ve insan ilişkilerini anlattı.

“Hayatının her alanında yerli ve milli görüşlere sahipti”

Panelin son konuşmasını yapan Teoman Duralı’nın yol arkadaşı Dr. Muhammet Hanefi Kutluoğlu, “Tabii hocamın özelliklerinden konuşmalar esnasında tek tek bahsedildi. Ama hocamın akademinin dışında da, üniversitenin dışında da ayrı bir dünyası vardı. Maalesef bu fazla bilinmemekte ve aslında bilindiği zaman hocanın görüşlerinin, yerli ve milli olan bu görüşlerinin arka planının ne olduğu bence çok daha net anlaşılır. Teoman Hoca; benim hocamdı, ağabeyimdi, arkadaşımdı, yoldaşımdı, dava arkadaşımdı” şeklinde konuştu.

Panel, bu konuşmanın ardından yapılan toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.