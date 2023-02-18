Prof. Dr. Yalçın: 'Radyasyonla kuşatılmışız'

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesinin programına konuk olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paşa Yalçın, “Radyasyon ve İnsan Üzerine Etkileri” konulu sunumunda, “Teknolojinin gelişimi ile radyasyon ile kuşatılmış durumdayız” dedi.

Kültür evinde düzenlenen programda Prof. Dr. Paşa Yalçın, maddelerin, katı, sıvı ve gaz halleri üzerinde durdu. Yalçın, “Bizim göremediğimiz atomun kendi içerisinde küçük parçacıkları var. Atomun parçacıkları hareket halindedir. Yani Kur’an-ı Kerim’in anlatımıyla hepsi zikir halinde Allah’ı zikretmektedirler. Bu parçacıkların hareketleri ile Allah’ı andığını biliyoruz. Bu Kur’an-da ki ayetlerle de sabittir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Paşa Yalçın: “Teknolojiyi kullanırken her türlü zararlı ışınla muhatap oluyoruz. Bu ışınlar da insanın hücrelerine DNA’sına sirayet ederek hücre yapılarının bozulmasına sebep olmaktadır. Elimizde kullandığımız telefon, çevremizdeki baz istasyonları, evimizdeki modemler, televizyonlar, bilgisayarlar, mutfağımızda kullandığımız mikro dalga fırınlar, fritözler hemen hepsinin az veya çok radyasyon yaydığını biliyoruz. Bunları da bilerek kullanıyoruz. Faydalı olduğunu bildiğimiz bazı ışımaların da muz gibi bazı gıda maddelerinde de bulunduğunu biliyoruz. Uzun süreli bunlara maruz kalmamamız gerekiyor.” diye konuştu.

Prof. Dr. Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bazı meyvelerin raf ömrünü uzatmak için radyasyona tabi tutularak, meyvelerin üzerindeki mikro canlıları yok ediyor, yediğimiz sebze ve meyveyi radyasyonlu hale getiriyoruz. Hastanelerimizde insanların radyasyona maruz kaldıkları bazı filmlerin belli bir zaman geçmeden tekrarlanmaması gerekir. Doktorlar bize ne zaman film çekildiğimizi sormadan yeni filmlerin çekimi için yönlendiriyorlar. Bu ise hastalıkların kapısını aralamaktadır”

Program sonunda Prof. Dr. Paşa Yalçın dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Yalçın’a Türkiye Yazarlar Birliği tarafından teşekkür belgesi verildi.