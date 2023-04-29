Prof. Dr. Yarsan: 'Veteriner hekimler halk sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır'

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, “Zoonotik hastalıklar, ileriye dönük küresel bir pandemi riski taşıyan antimikrobiyal direnç gibi toplum sağlığını etkileyecek sorunlarla, özellikle çözümleri noktasında veteriner hekimler aktif şekilde çalışmalarını sürdürmekte, halk sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin 2000 yılında aldığı bir kararla her yıl Nisan ayının son cumartesi gününün, uluslararası ölçekte “Veteriner Hekimleri Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün önemine dikkati çeken Yarsan, “2004 yılından itibaren de bir tema ile kutlanmıştır. ‘Tek Dünya, Tek Sağlık; Antimikrobiyal Direnç; Kuduz; Aşılama; Vektörlerle Bulaşan Zoonoz Hastalıklar; Hayvan Refahı, Covid Süreci’ gibi başlıklar tema olarak seçilmiştir. Bu yıl itibarıyla 2023 için belirlenen tema ise veteriner hekimlerin çalışma alanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitlik ilkesi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri konularında meslektaşlarımızın, veteriner hekimlerin teşvik edilmesi, motive edilmesidir” dedi.

Yarsan, veteriner hekimliğin hayvanların evcilleştirilmesi ile tarih sahnesine çıkmış dünyanın en saygın ve en köklü mesleklerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Veteriner hekimliği eğitiminin başlaması ile birlikte özellikle hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, beşeri hekimliğin gelişmesine de büyük katkılar sağlamıştır. Veteriner hekimler; hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra; gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamışlardır.”

“Veterinerler birçok sorunun çözümü noktasında çalışmalarını sürdürmekte”

İnsanlarda görülen enfeksiyon hastalıkların yüzde 60’ını oluşturan 200’den fazla zoonotik hastalık bulunduğunu ifade eden Yarsan, son 30 yılda yeni ortaya çıkan enfeksiyonların yüzde 75’inin zoonotik karakterli olduğunu aktararak, “Zoonotik hastalıklarla mücadelede en önemli husus hayvanlarda hastalığı yok etmektir. Zoonozlar bir taraftan hayvan sağlığını etkileyerek ekonomik kayıplara neden olmakta, diğer taraftan insanlara bulaşarak halk sağlığını etkilemektedir. Bununla birlikte yine son derece önemli olan ve ileriye dönük küresel bir pandemi riski taşıyan antimikrobiyal direnç konusu da toplum sağlığını etkileyecek boyutlardadır. Bütün bu sorunlarla, özellikle çözümleri noktasında veteriner hekimler aktif şekilde çalışmalarını sürdürmekte, halk sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde yaklaşık 40 bin civarında da veteriner hekim mevcuttur”

Özellikle 18. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen sığır vebası pandemisi ve bunun geniş etkilerinin, veteriner hekimliğin bilimsel temellerle yapılması gerekliliğini ortaya çıkardığını dile getiren Yarsan, şunları kaydetti:

“Bu düşünceyle dünyada ilk veteriner okulu Fransa’da Lyon’da 1762 yılında açılmıştır. Ülkemizde ise bu tarihten 80 yıl sonra 1842’de İstanbul’da Askeri Veteriner Okulu olarak 12 öğrenci eğitime başlanmıştır. Süreç içerisinde 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu kurulmuş, bu iki kuruluş 1921’de birleştirilmiş; 1948 yılında ise Fakültemiz, Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Bugün ülkemizde, Kırgızistan ve Kıbrıs’ı da dahil edersek aktif fakülte sayısı 32’dir ve yaklaşık 40 bin civarında da veteriner hekim mevcuttur.”

Prof. Dr. Yarsan, birçok kurum, kuruluş ve serbest olarak kliniklerde görev yapan veteriner hekimlerin hayvan, çevre ve halk sağlığını korumak için etkin şekilde çalıştığını vurgulayarak, “Hayatın her alanında aktif şekilde çalışan; hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve çevre sağlığı konularında aktif rol üstlenen meslektaşlarımızın, veteriner hekimlerin bu güzel ve anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.