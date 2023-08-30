Prof. Dr. Yastı'nın adı yanık tedavi merkezine verildi

Türkiye ve dünyada yanık tedavisine yaptığı katkılarla bilinen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Klinik Şefi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı’nın adı yeni açılan yanık tedavi merkezine verildi.

Yanık Tedavisine yaptığı katkılarla Türkiye ve dünyada ün kazanan Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı’nın adı, Sorumlu Hekim olarak görev yaptığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine verildi. Duygusal anların yaşandığı açılış töreninde konuşan Koordinatör Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tanıştığını ifade ederek, “Çok kişi yetiştirdi. Allah razı olsun. Emeklerinize sağlık. Gönlümüzde yeriniz hep altın harflerle yazılı” diye konuştu.

“Kendisinin burada ‘çınar’ olarak kök salması öğrencileriyle birlikte ilelebet sürecektir”

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise böyle mutlu ve gururlu bir günde bir araya gelmelerinden ötürü mutlu olduğunu dile getirerek, “Çınar hocamı arkadaşları anlattı ama inşallah kendisinin bugüne kadar verdiği emekler, hizmetler bundan sonra da çok güzel bir şekilde sürdürülmeye devam edecek. Kendisinin burada ‘çınar’ olarak kök salması öğrencileriyle birlikte ilelebet sürecektir. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yanık tedavi alanına verdiği emeklerine teşekkür edilen konuşmaların ardından söz alan Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra ise Yastı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi personellerine nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür ederek, kendisine tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşattıkları için minnettar olduğunu dile getirdi.

Konuşmalardan sonra günün anısına Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı’ya bir plaket takdim edildi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı Yanık Tedavi Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ile Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca’nın da katıldığı açılış törenine; Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yöneticileri, Genel Cerrahi Kliniği ekibi ve çalışanlar da yoğun ilgi gösterdi.