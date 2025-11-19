Prof. Dr. Yaycı: 'Kıbrıs diye kimse geçip gitmesin bu ada Türk ve Müslüman adasıdır'

Çanakkale’de Prof. Dr. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın konuşmacı olduğu söyleşide Mavi Vatan çerçevesinde Kıbrıs’ın jeopolitik önemi konuşuldu.

Çanakkale’de ‘Mavi Vatan Bağlamında Kıbrıs’ın Jeopolitik Önemi’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye; akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Kıbrıs’ın önemine değinerek, "Dünyayı hükmeden kim varsa bu adaya sahip olmak istemiş" ifadelerini kullandı.

Türk Ocaklarının bir milli ruh olduğunu söyleyen Prof. Dr. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Türk Ocakları bizim için çok önemli bir fikir ocağıdır. Bir milli ruh ocağıdır. Bu milli ruh ve fikir ocağının Çanakkale’de de bu şekilde faaliyetlerde bulunması beni son derece memnun etmiştir gerçekten. Türk Ocakları gerçekten bu memlekete büyük hizmetler vermiştir, vermeye devam etmektedir. İnşallah ocağın dumanı da hep tütecektir, ona inanıyorum" dedi.

Konuştuğumuz konu milli hayati olmazsa olmaz bir meseledir

Kıbrıs adasının jeopolitik önemiyle ilgili Yaycı, "Kıbrıs adası gördüğünüz gibi Avrasya’ya, Orta Doğu’ya, Afrika’ya, Avrupa’ya, Cebelitarık’a, boğazlara, Süveyş’i her yeri kumanda ediyor. Batmayan bir uçak gemisi, sabit bir uçak gemisi. Herkes buraya tarih boyunca sahip olmak istemiş, herkes. Dünyayı hükmeden kim varsa bu adaya sahip olmak istemiş. Çünkü buraya hükmeden bütün dünyanın ticaretini hükmeder. Konuştuğumuz konu milli hayati olmazsa olmaz bir meseledir. Kıbrıs diye kimse geçip gitmesin onu hiç unutmamak lazım. Bu ada bir Türk ve Müslüman adasıdır."