Prof. Dr. Yeniçeri: 'Türkiye'de Kürt meselesi yoktur, Kürtleri mesele haline getirenler vardır'

Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, “Türkiye’de Kürt meselesi yoktur. Kürtleri mesele haline getirenler vardır.” dedi.

Ankara’da bir otelde Türk milliyetçiliğinin Alevilik ile buluşmasında sorunlarının ve çözümlerinin ele alındığı 1. Alevilik ve Türk Milliyetçiliği Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri de katıldı. Prof. Dr. Yeniçeri yaptığı konuşmada, “Türkiye’de Kürt meselesi yoktur. Kürtleri mesele haline getirenler vardır. Kürt, benim komşum, alışveriş ettiğim bakkal, damadım, gelinim, iç içe girmiş bir toplum her üç Kürt’ten ikisi Türk ile akraba, her üç Türk’ten biri de Kürt ile akraba. Biz iç içe konan ve Türklerin yaşadığı hiçbir coğrafyada muhatap olmadıkları insanlıkla, değerlerle onları buluşturmuş bir topluluğuz. Amerikan bilim adamlarının söyledikleri bir etnisitenin mesele haline gelebilmesi için o etnisitede olduğundan dolayı bir kişinin ’Sen bu mahalde oturamazsın. Çünkü ‘sen falanca etnisitedensin ya da sen şu işi yapamazsın. Şu göreve gelemezsin çünkü şu etnisitedensin’ diye bir kısıtlamanın olması lazım. Bunlar yoksa etnik bir mesele de yoktur” diye konuştu.