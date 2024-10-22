Profesör Tekirdağ'ı 'aman aman' diyerek uyardı

Tekirdağ’da düzenlenen deprem çalıştayında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Tekirdağ halkını uyardı. Marmara bölgesinde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Çelik, “Tekirdağ deyince ’aman’ diyorum, aman dikkat! Olmasını istemiyoruz ama olacak olan bir şeyi de olmayacak diye söyleyemeyiz" sözleriyle ciddi tehlikeye dikkat çekti.

Namık Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen "Deprem ve Yapısal Tasarım Günü" dolayısıyla düzenlenen "Araştırmadan Uygulamaya Depreme Dirençli Yapılar ve Yenilikçi Güçlendirme Teknolojileri Çalıştayı"nda, uzmanlar deprem riskleri ve yapı güçlendirme teknolojilerini masaya yatırdı. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ise yaptığı uyarılarda, "1912’de Şarköy’de büyük bir deprem oldu ve şimdi Marmara Denizi’nde, size çok yakın bir fay hattında, 7’nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Tekirdağ’ın yapı stoku bu depreme hazır değil” dedi.

Çelik; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’teki yapı stoklarının durumu ile Tekirdağ’ın durumunu karşılaştırarak Türkiye genelinde benzer risklerle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. “İstanbul da bu tehlikenin dışında değil” diyen Çelik, yapıların hazır olmadığını belirterek devletin çabaladığını fakat özellikle konutlarda büyük sorunlar yaşandığını dile getirdi ve "Bu deprem sorununun çözülmeyen tek boyutu nedir biliyor musunuz? Finansal boyutu" ifadelerini kullandı.

"Olacak bir deprem Tekirdağ’ı çok fazla etkileyecek"

Prof. Çelik yaptığı açıklamada, "1912’lerde bir deprem var biliyorsunuz Şarköy civarında. Ondan bu yana yedinin üzerinde size çok yakın bir fayda, Marmara Denizi’nde ve devamında olacak bir deprem Tekirdağ’ı çok fazla etkileyecek. Buna bu yapı stoku hazır değil. Bakın Kahramanmaraş’taki, Adıyaman’daki, Gaziantep’teki yapı stoku neyse aslında Türkiye’deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın. Şehircilik anlamında farklı olsa da birbirine benzer tarafları var. Dolayısıyla benzer tablo sadece burada değil, Bursa’da öyle, İzmir’de öyle. Yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor, İstanbul’da 7,3 veya 7,5 depreme hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz ama hazır olmayan bir stok var. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var" diye konuştu.

Tayvan’dan katılan Ulusal Deprem Mühendisi Dr. Keh-Chyuan Tsai ise, Tayvan’daki depremlerden ve alınan önlemlerden bahsederek küresel deprem tehlikesine dair önemli bilgiler sundu.