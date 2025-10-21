Profesörle doçent, Yörük kıyafetiyle köy düğünü yaptı

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Durmuş ve Doç. Dr. Gülçin Tezcan, Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney köyünde düzenlenen geleneksel Türkmen düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğün, akademik camia ile köy halkını aynı çatı altında buluşturdu.

Yörük-Türkmen kültürünün yaşatıldığı düğünde gelin ve damat, geleneksel kıyafetler giydi. Köy meydanına kurulan Yörük çadırında, yerel sanatçı Mehtap Takmalı’nın türküleri eşliğinde kına gecesi düzenlendi. Gelinin ellerine kına yakılırken duygusal anlar yaşandı.

Düğün boyunca yöresel gelenekler tek tek uygulandı. Damat tıraşı, köy meydanında davetlilerin tezahüratları eşliğinde yapılırken, gelin alma töreninde ise gelin ata bindirilip davul-zurna eşliğinde köyde gezdirildi. Gelinin beline babası tarafından kırmızı kuşak bağlandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünde, kazanlarda pişen yemekler tüm konuklara sunuldu.

Akademik camiadan çok sayıda öğretim üyesi ve bilim insanının katıldığı düğünde, geleneksel kıyafetli akademisyenlerin köy halkıyla birlikte halay çekmesi dikkat çekti. Düğün, bilimle geleneğin uyumunu yansıtan bir kültürel şölen havasında geçti.

Çift, köy düğününün ardından Bursa’daki 5 yıldızlı bir otelde ikinci bir düğün daha gerçekleştirdi. Nikah, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından kıyıldı. Törene Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, eski bakan Turhan Tayan ile akademik ve siyasi camiadan birçok isim katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları ve akademisyen dostları yaptı.

İki farklı konsepte sahip düğünleriyle dikkat çeken çift, hem geleneksel kültürü yaşattı hem de modern bir nikah töreniyle mutluluklarını taçlandırdı.