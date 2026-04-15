Profesörlerden ameliyatlarda riski sıfırlayan 'Akıllı Şırınga'

Yıldız Teknik Üniversitesi profesörleri, ameliyatlarda dokuların şişirilip boşaltılmasında kullanılacak akıllı şırınga ile muhtemel riskleri ortadan kaldıran buluşa imza attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Yılmaz ile Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü, cerrahi ameliyatlarda dokuların şişirilip boşaltılması işleminde riski ortadan kaldıran ‘akıllı şırınga’ geliştirdi. Ameliyatlarda hassas dokuların elle şişirilip boşaltılması sürecini otomatik hale getiren ‘akıllı şırınga’, basınç sensörü ve kamera desteği sayesinde cerrahların güvenli şekilde müdahalesine imkân tanıyor.

Buluş, ‘faydalı model’ olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Cüneyt Yılmaz ile Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü’nün geliştirdiği ‘akıllı şırınga’, özellikle hassas cerrahi işlemlerde dokulara daha doğru, kontrollü ve güvenli şekilde müdahale edilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

El becerisi yerine akıllı çözüm

Ameliyatlarda hassas dokuların şişirilip boşaltılması işlemleri büyük ölçüde operatörün el kontrolüne bağlı olarak manuel biçimde gerçekleştiriliyor. YTÜ’lü akademisyenlerin geliştirdiği modelde ise bu süreç basınç sensörü ve görüntüleme sistemiyle desteklenerek daha kontrollü bir yapıya kavuşturuluyor. Böylece müdahalenin seyri anlık olarak ekrandan izlenebiliyor ve sürecin daha güvenli yönetilmesi sağlanıyor.

Geliştirilen sistem, cerrahi uygulamalarda kritik önem taşıyan bir aşamayı yalnızca el becerisine bağlı olmaktan çıkarıp teknik verilerle desteklenen bir yapıya taşıyor. Özellikle hassas dokular üzerinde yapılan işlemlerde doğru basınç seviyesinin korunması ve görüntü eşliğinde ilerlenmesi, risklerin azaltılması açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Kritik ameliyatlarda risksiz çözüm

Prof. Dr. Cüneyt Yılmaz ile Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü’nün imzasını taşıyan buluş, cerrahide daha güvenli ve daha kontrollü müdahale için geliştirilen yerli çözümler arasında yerini aldı.

Prof. Dr. Yılmaz, hassas dokunun şişirilip boşaltılması işlemlerinin, basit bir şırınga kullanılarak manuel yapıldığını, işlemin başarısının da operatörün el ayarına bağlı olduğunu söyledi. Yılmaz "Bizim buluşumuz olan ‘basınç ve görüntü geri beslemeli şırınga pompası’ sisteminin manuel kullanılan aparatlardan farkı, endoskopi kameralı ve basınç sensörlü bir kontrolör yapısına sahip olmasıdır. Bu sayede ameliyat öncesi, örneğin ses teli ameliyatlarında, doku şişirme ve boşaltma işlemlerinin en uygun ve hatasız bir şekilde yapılmasına imkân sağlanmış olunacaktır" dedi.

Prof. Dr. Ömürlü ise tıp sektöründe hala alınacak çok yol ve aşılması gereken insan kaynaklı problemlerinin olduğunu söyledi. Ömürlü "Disiplinlerarası projelerle, buluşlarla sağlık teknolojileri alanı desteklenmeli. İnsanın değerine yaraşır şekilde hem hasta destek sistemlerinin, hem de doktor/hemşire ve bütün tıp çalışanlarının günlük kullanılan ekipmanlarının geliştirilmesi, temel amaçlarımızdan olmalıdır" diye konuştu.