Profesyonel maça skorbord arızası damga vurdu

Skorbord arızası yüzünden maçın sürekli durduğu Kocaeli BŞB Kağıtspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi maçının ardından Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu salon sorununu dile getirdi ve skorboard yüzünden özür diledi.

Türkiye Basketbol Ligi’nde düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda karşılaştığı Ankaragücü Mamak Belediyesi’ni 80-72 mağlup etti. Maç içinde sık sık arıza yapan skorbord nedeniyle oyun sürekli kesintiye uğradı. Özellikle ikinci yarı oyuncuların soğumasına neden olan, skor üretilmesinin ve basketbol oynanmasının önüne geçen skorbord arızası Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu’nun salon bulma krizini dile getirmesine ve maç görevlilerinden özür dilemesine yol açtı.

Yolcu: Özür diliyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu önce maçı değerlendirdi, ardından özür diledi. Yolcu, "Ölüm kalım maçıydı, kazandığımız için çok mutluyuz. Ankaragücü’nü tebrik ediyorum. Bu sene büyük problemlerle uğraşıyorlar. Umarım sorunlarını en kısa sürede çözerler. Takımımı da tebrik ediyorum. İkinci periyotta çok kötü reaksiyon verdik ama üçe hakikaten iyi bir reaksiyonla, ribauntları da alarak işi bitirdik" dedi. Uygun salon olmadığından dolayı maçı Darıca’da oynayan ve skorbord arızalı nedeniyle maçın sürekli durmasından dolayı özrünü dile getiren Ahmet Murat Yolcu, "Ben tekrar basketbol federasyonundan, seyircilerden, buraya gelen gözlemci ve hakemlerden elimizde olmayan nedenlerden dolayı özür diliyorum. Bu tarafa dönüyorsun güreş müsabakaları var, o tarafa dönüyorsun alt yapı maçı var, salonun üzeri damlıyor. İnşallah şu sezonu sağlıklı sıhhatli bitiririz" diye konuştu.

Dikmen: "Toparlanmamız gerekiyor"

Ligdeki düşüşlerinin ve hala süren play-off şanslarının sürdüğüne değinen Ankaragücü Mamak Belediyesi Başantrenörü Murat Dikmen ise, "Kocaeli’yi takımını tebrik ederim. Güzel mücadele ettiler. Kötü bir dönemden sonra çıkışa geçtiler. Umarım bundan sonra Murat hocam ve ekibi için en güzeli olur. Kendi organizasyonumuz için de istediğimiz gibi gitmiyor. Maalesef 6. hafta üst üste mağlup olduk. Umarım toparlarız. Ligin sonunda play-off hedefimiz vardı. Halen içindeyiz. Şu an 4-5 takım aday. Ama bir an önce toparlamamız gerekiyor. Umarım bayram moraliyle hafta sonu evimizde oynayacağımız Samsun maçında iyi konsantre olup iyi basketbolla galip geliriz" açıklamasında bulundu.

Mert Ulutaş: "Hedef maçlarımızı kazandık ve lige tutunduk"

Oyunda 31 dakika süre alan ve 15 sayı kaydederek galibiyette önemli pay sahibi olan Mert Ulutaş, "Çok zor karşılaşmaydı. Ankaragücü’nü tebrik ederim. Köklü kulüp. Onlara kalan maçlarda başarılar dilerim. Biz de sene başından beri takım olarak zor zamanlar geçirdik ama bir şekilde lige tutunduk. Önemli maçlarımızı, hedef maçlarımızı kazandık ve bunun için mutluyuz. 10 galibiyet aldık. Önümüzde 5 maçımız kaldı. Önümüz hala açık. Aşağı tarafla aramızı açtık. Hala play-off şansımız var. Maç maç gideceğiz. Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Umar Atın: "Maçın soğuması bizi etkiledi"

Maçta 32 dakika süre alan ve 15 sayı kaydeden konuk oyuncu Umar Atın ise, "Maça iyi başladık. İlk yarıyı on sayı önde bitirmiştik. İkinci yarı takım içinde kopukluklar yaşadık, beraber kalamadık. Bu da maç sonucuna etki etti. Maçın sürekli durması da bizi biraz soğuttu. Ama bu bahane değil. Bizim kendi içimizdeki kopukluğumuz bize maçı kaybettirdi. Kocaeli Kağıtspor’u kazandığı için tebrik ederim" şeklinde konuştu.