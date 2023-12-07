Proje kapsamında tarihi yerler geziliyor

Bilecik’te "Tarihimizi Gezerek Yaşayarak Öğreniyorum Projesi" kapsamında Pazaryeri İlkokulu öğrencileri kentteki tarihi yerleri gezdi.

BİL-EN kapsamında "Tarihimizi Gezerek Yaşayarak Öğreniyorum Projesi" ile Pazaryeri okullarındaki 4, 5 ve 10’üncü sınıf öğrencileri gruplar halinde, bu yıldan başlayarak sene sonuna kadar her hafta cuma günü kent merkezi ve Söğüt ilçesindeki tarihi yerleri gezip görerek, öğrencilerin tarih bilgisinin ve ’Millî Bilincinin’ geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla Pazaryeri İlkokulu öğrencileri, Şehir Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi, Dursun Fakıh Türbesi, Kuyulu Mescit ve Ertuğrul Gazi Türbelerini ziyaret ederek tarihi büyüklerinin geçmişte yaptığı çalışmalar ve yaptıkları katkıları hakkında bilgi sahibi oldular. Projeye destek veren Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a, ulaşıma destek veren Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve öğrencilere yemek ikramında bulunan Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım’a teşekkür edildi.