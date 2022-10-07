Projelerde Profesyonel Yönetim neden önemli?

Türkiye’de 1960 yılı sonrasında toplu yapıların oluşturulmasıyla birlikte 1966 yılında yürürlüğe giren 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunuyla birlikte, yönetimsel faaliyetler projelerin içerisine girmiştir. 634 Sayılı kanuna, 5711 sayılı Kanun ile de yenilikler eklenerek bugünkü halini almıştır. Kanunlar çerçevesinde site maliklerine, müteahhitlere kanunen mali ve yönetimsel sorumluluklar getirilmiştir. Peki Profesyonel Yönetim nerede devreye giriyor?

Her hafta farklı sorularımızı yanıtlayacak olan Ay Gök Yönetim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Aydın, kat maliklerine ve müteahhitlere yapılan projelerde düşen sorumlulukları ve yönetimsel faaliyetlerin kanunlar açısından önemine değindi.

Öncelikle Ay Gök Yönetim ve Danışmanlık’ı bize kısaca anlatabilir misiniz? Ay Gök Yönetim nedir? Ne yapar?

Yahya Aydın: Ay Gök Yönetim ve Danışmanlık, 2011 yılında Silivri merkezli olarak 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda esas yöneticilik faaliyetlerini yürütmek için kurulan bir firmadır. Firmamız kapsamında site, rezidans yönetimleri, özel güvenlik, teknik ve temizlik hizmetleri, sitelerin tüm tedarik hizmetlerini profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Mali müşavirlik hizmeti, hukuk müşavirliği hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda kooperatif kurulumu, danışmanlığı ve ilgili kanunlara göre kooperatif hesaplarını takibini yapıyoruz. Hizmet sektörüne 2011 yılından beri profesyonel bir şekilde bulunuyoruz.

“PROSYONEL YÖNETİM FİRMALARI ELZEMDİR”

Ay Gök Yönetim ve onun iştiraki olan Ulusal Tesis Yönetim firmasının faaliyetleri hakkında kısa bilgi verecek olursak. 1960’lı yıllarda toplu yapıların ülkemizde oluşmasıyla birlikte tek milli kanunumuz olan 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu, günümüzde eksik ve yetersiz kalmakla birlikte yapılarında artık bir işletme haline dönüştüğü için, eskisi gibi bir merdiven temizliği ödemesinden ibaret olmayan iş güvenliği gibi yönetmeliklerle, havuz bakımı, kimyasalları, insanların sevk ve idaresi, mali ve hukuksal konuların işletilmesi ile toplu yapıların artık binlerce insanın aynı yerde yaşayıp, aynı şekilde yönetilmesi sevk ve idare edilebilecek şekilde olan yaşamların bir profesyonelliğe ihtiyacı var.

Kanunları yönetmelikleri takip edecek, muhasebeyi çağdaş normlarda yürütebilecek ve birçok sitenin bugün bütçesi aylık 10 bin lira ile 1 milyona yakın bütçe toplayan, bunu idare eden yönetimler var. Bunların şeffaf bir şekilde harcanıp, toplanması ve idare edilmesi önemli bir husus. Aynı bölge içerisinde oturan kat maliklerinin, kiracıların eşit bir şekilde hizmet alması ve borçlarını da eşit bir şekilde ödeyebilmesi için profesyonel yönetim firmaları elzemdir.

Peki bu firmaların içerisine neden Ay Gök Yönetim tercih edilmeli?

Bu firmaların içerisinde de neden Ay Gök Yönetim Danışmanlık tercih edilmeli diyorsak, Ay Gök Yönetim; bizim bir projenin başlangıcında, o projenin işletme bütçesinin hazırlanmasında, kısa, orta ve uzun vadede eylem planlarının oluşturulmasına kadar bir başlangıç sürecimiz var. Biz tercih edildiğimizde, biz mevcut bütçeyi oluşturmayla beraber, ilk beş yıl ve sonraki on ile yirmi yıl bir sitenin ihtiyaçlarını baştan eylem planı haline getirip, bunları kat malikleri genel kurullarında uygulamak için çaba sarf ediyoruz. Çünkü bir 6 aylık, bir yıllık yönetim firması olmaktan ziyade, kalıcı yerli bir firma olup, yıllarca aynı projeye hizmet etmenin amacındayız. Kat maliklerimizin biriktirdikleriyle kıt kanaat, tasarruflarıyla aldıkları mülkleri 10-20 yıl sonrada aynı değerde, aynı temizlikte, titizlikte sahip olmaları tek amacımız.

“TAMAMEN GÜVENİLİR VE ŞEFFAF YÖNETİM”

Bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi ise şeffaflıktır. Ay Gök Yönetimin bünyesinde bizim muhasebeleştirdiğimiz tüm harcamaları kat malikleri, kiracılar, onlara verdiğimiz web tabanlı bir uygulama ile istediği gibi açıp, kontrol edebilmektedir. Kendilerinin aidat ödemelerini, bizim yaptığımız en ufak ve en yüksek harcamaları, faturaları sözleşmeleriyle birlikte görebildikleri, kasa durumunu takip ettikleri, hizmetin hangi işletmelerden alındıklarını bulup, soruşturabildikleri tamamen güvenilir, şeffaf bir yöntemdir. 7/24 çağrı merkezimiz, 7/24 talep, istek ve teknik hizmetimiz mevcuttur. En kötü durumlardan, en mutlu olduğunuz anlara kadar bizler 7/24 onların yanında oluyoruz.