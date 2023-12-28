Projelere destek için Ankara'da bir araya geldiler

Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, devam eden ve başlayacak olan projeler için Ankara’da AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kapalı yüzme havuzu, halı sahalar, kültür merkezi, millet bahçesi, güneş enerjisi, daha devam eden ve başlayacak projeler için Ankara’da bakanlıklarda ve kurumlarda bir takım temaslarda bulundu. Her konuda Osmaneli’ne destek olan ve Osmaneli projelerini yürüten önceki dönem Bakan, Milletvekilimiz Halil Eldemir’in organizasyonunda projeler için görüşmelerde bulundu.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, ”Örnek projelerle her konuda öncü olan Osmaneli Belediyesi yaklaşan seçimlere rağmen önceliğini yatırımlara ayırıyor. Osmaneli halkının beklentilerinin üzerinde hizmetleri hayata geçiren belediyemiz bugünde Milletvekilimiz Halil Eldemir’in destekleri ile ilçemiz için bakanlıklardan güzel haberlerle dönüyoruz. Milletvekilimiz Halil Eldemir’e ve bakanlarımıza Osmaneli projelerine yardımları için teşekkür ediyoruz” dedi.