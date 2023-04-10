Projeleri ile Türkiye'yi Amerika'da temsil edecekler

Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Aslı Ece Yılmaz ve Azra Demirkapılar öğretmenleri Pınar Sabaz danışmanlığında hazırlamış oldukları projeleri ile ABD’de düzenlenecek olan Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ülkemizi temsil etmek üzere yola çıkmadan önceden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret ettiler.

Tübitak 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Türkiye 1. si olan, 13-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ABD’nin Dallas şehrinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük üniversite öncesi bilim yarışması olarak nitelendirilen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasına katılmaya hak kazanan BİLSEM öğrencileri Aslı Ece Yılmaz ve Azra Demirkapılar, Okul Müdürü Turgut Kıvanç ve proje danışmanlığını yapan Kimya Öğretmeni Pınar Sabaz ile birlikte Ali Tatlı’ya ziyaret gerçekleştirdiler. Öğrenciler Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’na katılmaya hak kazandıkları projelerinin hedefleri, aşamaları ve geleceğe dair kariyer planlarını Tatlı ile paylaştılar.

Aslı Ece Yılmaz ve Azra Demirkapılar, Danışman öğretmenleri ile birlikte yürüttükleri projede; yeşil sentez ile karbon kuantum noktayı sentezleyerek bu malzemeleri ilaç taşıma sistemi olarak kullanmayı, malzemelerin uv ışıkta parlama özellikleri sayesinde tıbbi görüntülemede olarak kullanılan oldukça fazla miktarda radyasyon içeren cihazlara yeni bir alternatif geliştirmeyi, özellikle kemoterapi ilaçlarının doğrudan tümörlü bölgeye hedeflenerek vücudun genelinde meydana getirdiği yaygın yan etkileri azaltmayı hedeflediklerini belirttiler.

Başarıyla yürütmüş oldukları projelerini öğrencilerimizden dinleyerek gelecekle ilgili hedefleri konusunda onlara tavsiyelerde bulunan İl Müdürü Ali Tatlı, "Proje tabanlı çalışmalar ile öğrencilerimiz; kritik düşünme becerisi, çok yönlü araştırma yapabilme, sorumluluk alma, iş birliği ve ortak çalışma, topluluk önünde konuşma ve sunum yapma yetkinliği gibi birçok beceri kazanıyorlar. Her öğrencimizin bir şeyler üretebilmesini, kendilerini geliştirme gayretlerini takdir ediyor ve destekliyoruz. Müdürlüğümüze gelerek projelerini anlatan, başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor; lise öğrencilerinin Nobel’i olarak görülen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrencilerimize başarılar diliyorum" diyerek bu süreçte öğrencilerin yanlarında olan, onları destekleyen yönetici ve öğretmenimize teşekkür etti.