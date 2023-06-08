Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karadeniz ve Banarlı Mahalleleri ile Selanik Meydanı’nda devam eden yatırım ve projeleri yerinde inceledi. Yüksel, tüm projelerin hızla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı’nı içine alan bölgede devam eden yenileme çalışmalarına nezaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı’nı kapsayan alanın çehresini, yenileme çalışmalarıyla sil baştan değiştiriyoruz. Yazar Mehmet Serez Caddesi ile bulvar yolu arasında kalan noktada, inşa çalışmaları süren parkımızı şehrimize kazandırmak ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Karadeniz Mahallesi yolları yenileniyor

Daha sonra Karadeniz Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda yürütülen yol yapım ve onarım çalışmalarını denetleyen Başkan Yüksel, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü, altyapı çalışmalarına bağlı olarak en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını ifade etti.

Bıyıkali sosyal tesislerinin inşasına başlandı

Son olarak Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Bıyıkali Mahallesi’nde yapımına başlanan sosyal tesis projesini yerinde inceleyen Başkan Yüksel, mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılayacak nitelikte hizmet verecek sosyal tesisleri kısa sürede tamamlayarak, mahalle sakinlerinin istifadesine sunacaklarını söyledi. Yüksel, her üç mahallede de yürütülen çalışmaların hayırlı olması temennisini dile getirdi.