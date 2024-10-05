Proline Enerji A.Ş., 8. MAKTEK Avrasya Fuarı'nda Ürün ve Hizmetlerini Tanıttı

Proline Enerji A.Ş., 30 Eylül - 5 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. MAKTEK Avrasya Fuarı'nda yer alarak sektör profesyonelleriyle buluştu. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle organize edilen fuarda, firma yenilikçi ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Proline Enerji A.Ş., Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve Otomatik Voltaj Regülatörü imalatındaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca akü, invertör ve redresör satış ve servis hizmetleri de sunan firma, geniş ürün yelpazesiyle enerji sektöründe önemli bir konuma sahip. BETAUPS serisi güç kaynakları, CNC ve lazer kesim makineleri başta olmak üzere sağlık ve medikal sektörleri, tekstil makineleri, bilişim, otomotiv, denizcilik ve tersane gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Şirket yetkilileri, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla hareket ederek, yüksek kaliteli ve en son teknolojiye sahip yeni nesil ürünler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Proline Enerji A.Ş., ISO 9001-2015, ISO 1002-2018, ISO 14001-2015 ve ISO 45001-2018 standartlarına uygunluk sertifikalarına ve "Marka Tescil" belgesine sahip olup, tüm ürünleri CE sertifikasyonuna sahiptir.

Fuar boyunca ziyaretçiler, Proline Enerji'nin standında ürünleri yakından inceleme ve detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Firmanın fuardaki varlığı, sektör profesyonelleri ve yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü.