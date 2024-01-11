PROMASİAD Bursa kampında ihracat seferberliği başlattı

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASIAD) 2024 yılı faaliyet planını oluşturduğu çalışma kampını Bursa’da gerçekleştirdi.

Promosyon ürünleri sektörünün 2023 çalışmalarının değerlendirildiği ve 2024 yılbaşı planlamalarının yanısıra sektöre etkisinin masaya yatırıldığı program Bursa’da 2 gün sürdü.

Dernek, 2024 yılında tüm üyelerin katılımı ile ihracat seferberliği başlatmayı amaçlarken, yıl içinde dernek tarafından düzenlenecek olan Fransa, ABD, Azerbaycan, İtalya, Romanya, Dubai ve Meksika ticaret heyet organizasyonları önem taşıyor.

Dernek tarafından üretici olmayan üye firmaların da en az bir ürün üretimi konusunda teşvik edileceği bir eylem planı hazırlandı. Sanayi Bakanlığı tarafından 20 Aralık tarihinde açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kapsamında belirlenen ürünler üzerinde dernek üyeleri nezdinde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

“1,5 milyar dolar bir ticaret hacminin oluşacağını bekliyoruz”

PROMASİAD Genel Başkanı Ömer Karatemiz, yaptığı değerlendirmede;“2024 yılı genel olarak iç talebin yavaşlayacağı bir yıl olarak öngörülüyor. Promosyon ve tanıtım ürünleri sektörü olarak ise yılın ilk çeyreğindeki seçim hazırlık çalışmaları sebebiyle diğer sektörlerden pozitif olarak ayrışacağımızı düşünüyoruz.Promosyon ürünleri, adayların kendilerini seçmene tanıtacakları ve mesajlarını en uygun bütçe ile hedef kitleye aktarabilecekleri en etkili reklam mecrasıdır. Bu anlamda bu dönemde sektörümüzün önemli bir hareketlilik yaşayacağını öngörüyoruz. Seçim dönemleri sektörümüzün büyümesine çok önemli katkı sağlamaktadır. Promosyon ve tanıtım ürünleri, ham madde ve kaynak bakımından kağıt, cam, tekstil, deri, demir, metal, plastik sektörleri ile; kullanım alanları bakımından hediyelik eşya, oyuncak, kırtasiye, ambalaj, züccaciye, bilgi teknolojileri gibi sektörler ile ilişkide olan oldukça dinamik bir sektördür. Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla promosyon ve tanıtım ürünleri sektörünün toplam büyüklüğünün yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. 2024 yılı ilk çeyreği seçim harcamalarının toplam yıllık iş ve üretim hacmimizin yüzde 30’unu oluşturacağını ve yaklaşık 1,5 milyar dolar bir ticaret hacminin oluşacağını bekliyoruz“ dedi.