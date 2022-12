 Propazar Uvex İş Güvenliği ve Drager İş Güvenliği

TAKİP ET

Alınan tüm tedbir ve uygulamalar neticesinde olsa iş kazalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

İş güvenliği ekipmanlarının kalitesi, personeli koruması ve istenilen düzeyde fayda sağlanması noktasında oldukça önemlidir. Uvex iş güvenliği ekipmanları da kalitesi ile ön plana çıkmakta ve olası iş kazalarının en aza indirilmesi noktasında fayda sağlamaktadır.



Uvex İş Güvenliği Ürünleri.

Uvex grup bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan firma oldukça geniş yelpazede ürünleri kullanıcılara sunmaktadır. İş güvenliği ile ilgili her bir ürünün üretimi noktasında faaliyetlerine devam eden firma özellikle iş güvenliği ayakkabılarının kalitesi ile ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca baret, maske ve koruyucu gözlük ürünleri de tüketiciler tarafından oldukça fazla bir şekilde tercih edilmektedir.

Uveks ürünleri kullanıcısını fer türlü tehlikeye ve kazaya karşı korumak amacı ile tasarlanmakta, test edilmekte ve kullanıcıya sunulmaktadır.



Drager İş güvenliği

İnsan yaşamına önem veren drager iş güvenliği, sağlamış olduğu ürünler ile iş kazalarına karşı çalışanları korumayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede son derece kaliteli ürünler üretmekte ve kullanıcıların beğenisine sunmaktadır. Drager pek çok farklı ürününü kullanıcı ile buluşturmaktadır. Bu ürünlerden bazıları şu şekildedir;

• Eldiven.

Oldukça geniş bir yelpazede kullanıcılara sunulan koruyucu eldivenler, her türlü hava şartı başta olmak üzere her türlü zeminde kullanıma uygundur ve tam koruma sağlar. Ayrıca elektrik gibi tehlikeli enerji kaynaklarına karşı da kullanıcısını korumaktadır.

• Baret.

Endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan baretler oldukça önemli korunma araçlarıdır. Bu neden ile kalite baret için son derece önemlidir. Darbelere karşı son dere dayanıklı olan baretle ve son derece rahat kullanım sunarak konfor sağlayan baretlere Drager markası ile sahip olmak mümkündür.

• Gözlük.

Koruyucu gözlükler hemen hemen imalat sektörünün tamamında kullanılmakta olan ürünlerin başında gelmektedir. İşlevsellik ve rahat kullanım gözlüklerde son derece önemlidir.

İnternet sitemizi ziyaret ederek Drager ve Uvex markalı iş güvenliği ekipmanlarına sahip olabilirisiniz.