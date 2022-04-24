Prostat büyümesinde HoLEP'le kesisiz tedavi

İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan iyi huylu prostat büyümesi tedavileri, Holmium Lazer Teknolojisi (HoLEP) ile kesisiz olarak gerçekleştiriliyor. İyi huylu prostat büyümesinde altın standart kabul edilen HoLEP yöntemi, Amerika, Almanya, İtalya ve İngiltere'de de hızlı ve konforlu bir tedavi yöntemi olarak yaygın şekilde kullanılıyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 24.04.2022 15:58
  • Güncelleme: 24.04.2022 16:26
Prostat büyümesinde HoLEP'le kesisiz tedavi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan iyi huylu prostat büyümesi tedavileri, Holmium Lazer Teknolojisi (HoLEP) ile kesisiz olarak gerçekleştiriliyor. İyi huylu prostat büyümesinde altın standart kabul edilen HoLEP yöntemi, Amerika, Almanya, İtalya ve İngiltere’de de hızlı ve konforlu bir tedavi yöntemi olarak yaygın şekilde kullanılıyor.

Prostat hastalıkları, dünyada erkeklerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. İlerleyen yaşla görülme sıklığı artan prostat büyümesinde prostat, etrafını sardığı idrar yolunu tıkayarak idrar akımına engel oluyor. İdrar yapma zorluğu yanında kişide iş, sosyal ve cinsel yaşamı olumsuz etkileyen psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin teknoloji parkurunda yer alan HoLEP cihazı, iyi huylu prostat büyümesinde hastalara lazerle tedavi imkanı sağlıyor. 21’inci yüzyılın altın standart tedavi yöntemi olarak öne çıkan HoLEP sayesinde idrar kanalından girilerek büyümüş olan prostat iç dokusu kapsülünden ayrılıp çıkarılıyor ve kapsül tamamen temizleniyor. HoLEP yöntemi ile klasik ameliyat tedavisinin neden olduğu riskler de en aza indirgeniyor. Kanama, klasik ameliyat yöntemine görece oldukça az görülüyor. Hastalar genellikle 24 saat içinde taburcu oluyor. Hastalar taburcu olduktan yaklaşık 2-3 gün sonra normal hayatlarına dönebiliyor. Ayrıca klasik yöntemlerle tedavi edilen hastalarda prostat dokusunun yeniden büyüyüp idrar yolunu tıkama riski devam ederken, HoLEP yöntemi ile tedavide geride prostat dokusu kalmadığı için hastalığın tekrarlama riski de tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Cerrahi yöntemlere göre hasta konforunu önemli ölçüde artıran lazer teknolojili HoLEP yöntemi, her hasta grubu için ideal bir yöntem olarak görülüyor. Klasik kapalı prostat cerrahileri 80-100 gramdan büyük prostatlar için önerilmezken, HoLEP özellikle büyük prostatlarda çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca HoLEP için prostat büyüklüğü konusunda üst limit bulunmuyor.

HoLEP’le cinsel fonksiyonlar korunuyor

Prostat operasyonu geçiren hastalardaki en büyük endişelerden biri de işlem sonrası cinsel fonksiyon kaybı yaşanması. HoLEP yönteminde prostat dokusunu ayırmak için kullanılan lazer enerjisi bölgedeki sinirlere zarar vermediği için cinsel fonksiyon kaybı yaşanma riski de ortadan kalkıyor.

İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalara HoLEP tedavisi öneriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde iyi huylu prostat büyümesi teşhisi konan hastalar öncelikle ilaçla tedavi edilmeye çalışılıyor. İlaç tedavisinden fayda görülmemesi durumunda cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Türkiye’de sayılı merkezde, KKTC’de ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılan HoLEP’le hastalara hızlı ve konforlu tedavi imkanı sunuluyor.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

4
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

5
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

6
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

DAHA FAZLA
Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu