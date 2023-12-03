Protokol 'Vakti Kuşanmak' için buluştu
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 'Vakti Kuşanmak Projesi' kapsamında Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve Silivri Müftülüğü rehberliğinde Yunus Emre Camisinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Sabah namazı buluşmasına ve platform toplantısına; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Din Öğretimi Bölümünden Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Yapıcı, Silivri Eğitime Destek Platformu, STK temsilcileri, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri katıldı.
Sabah namazı sonrası bütün katılımcılara Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda çorba ikramında bulunuldu.