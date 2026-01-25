Protokolü buluşturan açılış

Silivri Alibey Mahallesi Şerif Sokak’ta faaliyete başlayan Melek Yıldız Bayan Kuaförü’nün açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Tan Kıroğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan, Selimpaşa Mahalle Muhtarı Murat Kanbay ile çok sayıda siyasi parti ilçe yöneticisi ve davetli katıldı.

Protokolden Girişime Destek

İşletmeciliğini Melek Yıldız’ın üstlendiği bayan kuaförü, emek ve tutkuyla hayata geçirilen bir kadın girişimi olarak dikkat çekti. Açılışta konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yerel esnafın ve özellikle kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Balcıoğlu: “Kadın Esnafımız Bizim İçin Ayrı Bir Değer”

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ilçemizde güzel bir işe daha vesile oluyoruz. Ailesini yakından tanıdığım, sevdiğim Erhan kardeşimin eşi Melek Hanım’ın hayata geçirdiği bu iş yerinin öncelikle ailesine, ardından ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum. Kadın esnafımızın varlığı bizim için ayrı bir güzellik. Kadınlar istediklerinde her alanda başarılı olurlar. Bizler de yerel yönetim olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah utandırmasın.”

Konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirilirken, davetliler yeni iş yerini gezerek Melek Yıldız’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Açılış, samimi sohbetler ve iyi dileklerle sona erdi.