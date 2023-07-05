PSG'de Luis Enrique dönemi

Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Luis Enrique ile anlaştığını açıkladı.

PSG'de Luis Enrique dönemi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Luis Enrique ile anlaştığını açıkladı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Christophe Galtier’den boşalan teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Luis Enrique’yi getirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Paris Saint-Germain, Luis Enrique’nin takımının yeni teknik direktörü olarak seçildiğini ve İspanyol menajerin iki yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız” ifadeleri kullanıldı.

56 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.