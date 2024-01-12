Psikiyatrist ve Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Yalovalılarla buluştu

Akkim’in ev sahipliğinde, Psikiyatrist ve Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen ’Aile İçi İletişim’ semineri Yalova halkının yoğun ilgisini gördü.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim, halka açık düzenlediği etkinliklerle, bilgi paylaşımını ve toplumsal farkındalığı artırmaya devam ediyor. Sonuncusu 10 Ocak’ta gerçekleşen etkinliğe katılan Psikiyatrist ve Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, yaptığı konuşmada, aile içi iletişimin önemini vurgularken, katılımcılara sağlıklı iletişim becerileri, aile içi bağların güçlendirilmesi ve çatışma yönetimi konularında geniş bir bakış açısı sundu.

Kişiliğimizin doğduğumuz evde şekillendiği konusundan bahsederek konuşmasına başlayan Dr. Budayıcıoğlu, “Bir çocuk ailede ne gördüyse bunu görerek ve algılayarak hayata bakış açısını şekillendirecek ve hayatı bu şekilde algılayarak yaşayacak. Eğer bir çocuk aile içinde şiddete maruz kalır veya tanıklık ederse sonraki hayatında onun da şiddet uygulama ihtimali yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.

Çocuk yetiştirme, ergenlik, kadın erkek ilişkileri ve hayır diyememe gibi hayata dair karşılaştığımız birçok konu hakkında da tavsiyeler veren Dr. Budayıcıoğlu, sonsuz sevgi gösterilen bir evde büyüyen bir çocuğun güvende hissettiğini ve mutlu bir birey olma yolunda ilk adımları attığının da altını çizdi.

Engin bilgi birikimi ve deneyimi ile aile içi iletişim konusunda bir kez daha farkındalık oluşturan Dr. Budayıcıoğlu konuşma sırasında, Yalovalı katılımcıların sorularını da yanıtladı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Yalovalılar büyük ilgi gösterdi. Akkim yöneticileri de Yalovalı paydaşlarıyla bir gelmekten mutluluklarını dile getirirken, etkinliklerin yıl boyunca süreceğini belirttiler.