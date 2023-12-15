Psikolog Beyhan Budak, Biga Kitap Festivali'ndeydi
Ünlü psikolog-yazar Beyhan Budak Biga Belediyesinin düzenlediği 2. Kitap Festivali'nde Bigalılar ile buluştu.
Ünlü psikolog-yazar Beyhan Budak Biga Belediyesinin düzenlediği 2. Kitap Festivali’nde Bigalılar ile buluştu.
Yoğun yağışa rağmen tam kapasite bir salona hitap eden Budak “Zor Zamanlarda Güçlü Olmak” adlı söyleşisini gerçekleştirdi. Söyleşi sonunda okurlarının kitaplarını imzalamayı ihmal etmeyen yazar, Biga’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.