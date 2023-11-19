Psikolog Kuşaklı: 'Yeni müfredat öğrencileri gelecekteki iş yaşamlarına adapte bir sistem olacak'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Kasım sonu, Aralık başı kademeli olarak geçilecek" dediği yeni müfredat değişikliği hakkında konuşan Eğitim Danışmanı ve Psikolog Mine Kuşaklı, "Yeni müfredatın temelinde, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve aynı zamanda ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini dikkate alınacak. Yeni müfredat öğrencileri sadece akademik bilgi değil, gelecekteki iş yaşamlarına adapte bir sistem olacak" dedi.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde çerçevesinde geçilecek olan yeni müfredat sisteminin temelinde, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve aynı zamanda ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini dikkate alan bir sistem olacağını ifade eden Psikolog Mine Kuşaklı, ayrıca öğrencilerin üzerindeki ödev baskısını da kaldıracağını söyledi. Yeni müfredat değişikliği için endişe eden velilere de tavsiye veren Psikolog Mine Kuşaklı, "Velilere tavsiyem artık çocuklarının öğrendikleri yeni becerileri günlük yaşamda kullanmaları için onları desteklemeleri gerektiğidir" dedi.

Balıkesir’de psikoterapi ve öğrencilere eğitim danışmalığı yapan Psikolog Mine Kuşaklı, "Müfredat değişikliği kapsamında yakın zamanda yapılan açıklamalardan sonra aralık ayı itibarıyla birtakım değişikliklere gidileceği söylendi. Daha önce karar alınan Türkçede 70 puan kısıtlaması da öğrencilerde biraz daha Türkçeye yüklenme, diğer derslere karşı önemini azaltma birtakım şikayetler görmekteyiz. Sınav sisteminde ise öğrenciler şu anda ortak bir sınav sisteminden geçmekteler ve bunların da aslında sadece seçmeli sınav sistemine hazırlanan öğrencilerin şimdi yazılı olarak sınavlara giriyor olmasını ve alışık olmadıkları bir sınav sistemi ile karşılaştıklarından dolayı sorunlar yaşadığını görmekteyiz" dedi.

Yeni müfredat sistemi ile belirli bir öğrenci kesimin olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Psikolog Kuşaklı, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim yılını kapsayacağından dolayı aslında aralık ayında program yayınlandığında öğrencilerin adapte olacağı bir süreç olacak. Bu aşamada da öğrencilerin bir kısmının da olumsuz etkilenebileceğini düşünüyorum. O da şöyle ki öğrenciler halihazırda sınavlara ciddi anlamda hazırlananlar olacaktır. Bu esneklik geldiğinde keza çıkartılan konularda olduğunda o konulara hazırlanan öğrenciler, tabi bu öğrenciler olumsuz etkilenecektir. Tüm bu noktada baktığımızda öğrencilerin aslında müfredat değişikliği ile bilgi düzeylerine göre eğitim alacaklar. Şu anki sistemde olmaması gereken düzeylerde eğitim aldıkları için bu sebeple tam anlamıyla konuları öğrenemeden devam etmek zorunda kalabiliyorlar."

Yeni müfredat sistemi ile konularda yumuşama ve bazı konuların müfredat dışı kalabileceğini belirten Psikolog Mine Kuşaklı, "Bakanımızın söylediği gibi bütüncül bir eğitime geçileceği için bu yaklaşım bize sadece akademinin değil biraz daha öğrencilerin geleceğe hazırlanacağı düzeyde olacak. Biraz daha zihinsel, duygusal ve fiziksel anlamdaki kapsayan bir eğitime geçileceğinden dolayı güzel bir sistem olacağını düşünüyorum. Tabi bu dönemde ara sınıflarda olumsuzluklar oluşturabilir. Müfredat tam anlamıyla 2024-2025 döneminde başlayacağı için bu süre zarfında ara dönemde kalan öğrenciler olumsuz etkilenecektir. Çünkü bir önceki sene normal bir müfredatla devam ederken bir sonraki sene değişen müfredata ayak uydurmaları gerekecektir. Çalıştığımız öğrencilerden aldığımız geri dönüşlerde ise gerçekten okuldaki sınavların, okulda öğretilen bilgilerin çok zorlu olduğuna dair. Ne yazık ki tam anlamıyla öğrenilmeden bir sonraki seneye geçtikleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorlar bizlerle. Tabi bu noktada öğretmenleri de haklı buluyoruz çünkü onlarda yetiştirmesi gereken bazı konular oluyor ve sırf bunları yetiştirebilmek için öğrencinin düzeylerine göre değil, yetiştirme amaçlı konuyu diret olarak aktarmaya çalışıyorlar. Bu noktada da öğrenciler istedikleri şekilde konuları kavrayamaya biliyor ve tam anlamıyla öğrenemeden de bir sonraki seneye geçmek zorunda kalabiliyorlar. Bakanımızın açıkladığı konuda tam olarak buraya işaret etmekte. Konularda yumuşama olacak, azalma olacak hatta bazı konular müfredattan çıkarılabilecektir buraya baktığımızda her sınıfa bilgi düzeyine göre ve gerçekten ilerleyen senelerde birbirleriyle bağlantılı olan konuların öğretileceğine vurgu yapmaktadır" dedi.

Velilere de yeni müfredat konusunda tavsiye veren Psikolog Mine Kuşaklı, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Her zaman söylediğimiz gibi sadece akademik bilginin değil, biraz daha zihinsel, fiziksel ve duygusal anlamdaki zekalara da gerektiğinin ve bunlar öğrencilerin gelecekteki iş yaşamlarına da adapte eden bir süreci getirecektir. Müfredat değişikliği öğrencilerin üzerindeki akademik baskıyı biraz daha azaltacak bir süreç olacaktır. Velilerimizle konuştuğumuz önemli bir konu var. O da şu ki öğrencilerin üzerine fazlasıyla gidilen ödev baskısı. Müfredat değişikliği ile birlikte öğrencilerin üzerinde bu yük hafifletilecek. Bu yeni eğitim sisteminde sonra velilere tavsiyem de artık onların öğrendikleri yeni becerileri günlük yaşamda kullanmaları için onları desteklemeleri gerektiğidir."