Psikolojik rahatsızlığı olan kişi ailesinin evini ateşe verdi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iddialara göre psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi ailesinin evini ateşe verdi.

Olay, Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Dokuz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, binanın en üst katında oturan ailenin oğlu evi yakmakla bina sakinlerini tehdit ediyordu. Aile sakinlerinin olmadığı bir günde evin içerisindeki eşyalara yanıcı jel sıkarak ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı. Gelen aile evi duman altında buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.